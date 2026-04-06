“Nadie quiere votar ni por Cepeda, ni por Abelardo”: Partido Liberal tiene lista la fecha en la que definirá apoyo presidencial

El 31 de mayo, los colombianos saldrán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia y, por ahora, los más opcionados, según las encuestas, son: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Por esa razón, los partidos que no tienen candidato adelantarán una serie de reuniones con la finalidad de tomar una postura institucional y definir a qué aspirante se apoyará.

En el caso del Partido Liberal se hará un encuentro, este martes 7 de abril, en la casa del expresidente César Gaviria para revisar el panorama político y definir a qué candidato se respaldará.

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Sin embargo, las directivas de la colectividad han hecho consultas con sus congresistas y tienen claro que no se quiere apoyar a Iván Cepeda ni a Abelardo de la Espriella.

El único que respalda al candidato de Defensores de la Patria es el senador Mauricio Gómez Amín, pero a título personal. El senador no aspiró nuevamente al Senado y el 20 de julio saldrá del Legislativo.

“Abelardo no tiene ningún congresista electo en la bancada liberal apoyándolo, ninguno. El partido está primero consultando a los electos y mañana martes se reúnen, pero nadie ha expresado simpatías por Abelardo de la Espriella”, dijo una directiva del Partido Liberal.

Así mismo, se informó que el partido tampoco respaldará a Iván Cepeda al considerar que tiene una ideología totalmente opuesta a la del liberalismo.

“Tampoco se han escuchado voces en favor de Cepeda. El petrismo dentro del Partido Liberal no resultó electo y en esencia tampoco nadie ha mencionado una oposición a César Gaviria al interior de la colectividad”, afirmaron.

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Incluso dijeron que la propuesta de una constituyente del petrismo aleja al liberalismo de esa campaña presidencial, ya que César Gaviria fue quien impulsó la constitución de 1991.

Así las cosas, el liberalismo se inclinaría hacia la campaña de Paloma Valencia, pero se han planteado unas dudas por la supuesta presencia de personas cercanas al expresidente Iván Duque al considerar que, según la directivas del liberalismo, el gobierno del exmandatario no fue positivo.

Expresidente César Gaviria Foto: JUAN CARLOS SIERRA

“El Partido Liberal se encamina y tomará en su momento una decisión en conjunto con sus congresistas electos frente a las elecciones presidenciales por el bien del país”, señalaron las fuentes consultadas.

También está en el liberalismo que los congresistas actuales que no fueron reelectos o que decidieron no lanzarse serán escuchados después de las reuniones que se adelantarán con quienes fueron electos.

La fecha en la que se hará el anuncio presidencial está prevista para el 20 de abril.