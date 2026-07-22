Vehículos híbridos en Colombia: aspectos clave que debe considerar antes de comprarlos

Hoy en día, se registran cada vez más carros con tecnologías sostenibles que poco a poco se van imponiendo ante las tradicionales, ofreciendo beneficios a largos plazos.

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Uno de ellos son los vehículos híbridos, unidades que utilizan tanto combustible como electricidad para poder obtener energía; en otras palabras, usan tanto motores eléctricos como motores de gasolina o diésel acorde a las necesidades que tenga el conductor.

Los vehículos híbridos traen varios beneficios, ya que presentan una mayor eficiencia del combustible, ayudan a ahorrar dinero en gasolina, son mucho más ecológicos que los coches tradicionales, son ideales para manejar en las grandes ciudades del país al emitir bajos niveles de gases de efecto invernadero y son demasiado fáciles de conducir.

Cada vez más conductores optan por los carros híbridos gracias a su menor consumo de combustible y reducción de emisiones. Foto: Getty Images

Aun así, varios usuarios que están interesados en comprar su primer carro híbrido no tienen certeza sobre cuál modelo se acomoda a sus gustos y estilo de manejo.

Por ello, marcas y entidades del sector automotor comparten qué tipos de vehículos híbridos existen en el mercado, qué ofrece cada uno y cuál es el más ideal para un futuro comprador.

¿Cuáles son los tipos de autos híbridos que están en el mercado?

De acuerdo con la marca de carros KIA, para conocer con exactitud cómo funcionan los carros híbridos, es importante tener en cuenta los diferentes tipos de vehículos que existen en el mercado.

Entre ellos se encuentran los híbridos no enchufables (HEV), los cuales funcionan con el motor de combustión, el motor eléctrico, o ambos al mismo tiempo.

Como lo indica su nombre, estos no necesitan de un enchufable para recargar su energía, ya que estos lo hacen de forma automática al conducir.

Otro tipo de carro híbrido que existe son los enchufables (PHEV), los cuales sí necesitan conectarse a una red eléctrica para poder recargar la batería del carro por completo. Además, estas unidades solamente funcionan con energía eléctrica.

Cada tipo de carro híbrido ofrece un funcionamiento distinto, adaptándose a las necesidades y hábitos de conducción de los usuarios. Foto: Getty Images

También existen los carros híbridos suaves, los cuales cuentan con un motor eléctrico y uno de gasolina o diésel, siendo estos últimos los que se encargan del mayor trabajo del carro.

La mayoría de los motores que se encuentran en estos vehículos no ofrecen tanta eficiencia o ahorro de combustible como se puede tener en un coche totalmente híbrido, pero sí ayudan a aumentar la autonomía de los autos más convencionales.

Finalmente, existen los carros híbridos en serie, en donde el motor de gasolina no se encuentra conectado a las ruedas y solo es usado para poder producir electricidad para un generador que recarga la batería.

Cómo escoger el mejor modelo híbrido

Previo a interesarte por un carro híbrido, aparte del tipo del coche, se debe tener en cuenta otros aspectos. Uno de ellos es determinar el tipo de propulsión que requiere el carro, en donde está presente el tamaño y el tipo de uso para el vehículo.

En el caso de los híbridos, existen varias configuraciones del motor, como lo son los cuatro cilindros, V6 o V8, además de opciones de tracción delantera, trasera o total.

En cuanto a las baterías, aquellos modelos que son más antiguos hacen uso de níquel-hidruro metálico (NiMH), mientras que los más recientes incorporan baterías de iones de litio.

Comparar el tipo de propulsión, la batería y los costos asociados puede facilitar la compra del vehículo ideal. Foto: Getty Images

Las garantías que ofrecen los fabricantes usualmente se encuentran entre los siete años o 150.000 kilómetros.

También es importante tener en cuenta el presupuesto que el comprador está considerando para invertir en el coche, ya que se tienen que tener en cuenta gastos como el financiamiento, impuestos, matrícula y seguro.

Finalmente, el estilo de conducción y uso del vehículo es otro factor que permite esclarecer la opción ideal para un coche híbrido.

Según KIA, si el conductor hace viajes diarios cortos con frecuentes paradas, lo más aconsejable es comprar un híbrido enchufable o en serie, ya que los modelos con batería son ideales para esta clase de conducción.

En caso de que se vayan a hacer viajes mucho más largos, lo ideal es comprar un carro híbrido no enchufable, ya que la combinación de tanta energía eléctrica y gasolina permite recorrer mayores distancias.