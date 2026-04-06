El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo cuestionó al Gobierno de Gustavo Petro por las posibles interceptaciones ilegales al candidato Abelardo de la Espriella.

Restrepo afirmó que esas presuntas chuzadas ponen en riesgo la democracia por la falta de garantías que se le estaría dando a los aspirantes a la Casa de Nariño. El exministro de Hacienda dejó claro que sin garantías se están poniendo en riesgo el proceso electoral y la vida de los candidatos.

“Lo que ha pasado con Abelardo de la Espriella debe prender todas las alarmas, activar la función de los entes de justicia en nuestro país y hacer un llamado a los organismos internacionales para que verifiquen qué es lo que está sucediendo en Colombia”, expresó la fórmula vicepresidencial del abogado De la Espriella.

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Las posibles interceptaciones ilegales se conocieron en medio del debate del presidente Gustavo Petro sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes. El mandatario afirmó que existiría un vínculo entre De la Espriella y la firma Thomas Greg que tuvo el contrato para la producción de esos documentos hasta la última semana de marzo.

“¿Qué pretende un gobierno cuando realiza acusaciones temerarias y chuzadas ilegales en medio de una contienda electoral y en cabeza de quien es el candidato más fuerte de la oposición? Claramente lo que busca, seguramente, es intimidar y callar al contradictor, pero al hacerlo pone en entredicho la democracia misma y eso no se puede permitir", cuestionó Restrepo.

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El candidato vicepresidencial recordó que en medio de estas elecciones han ocurrido hecho de suma gravedad, como el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay. Por eso, expresó que los candidatos de la oposición no se dejarán amilanar en el escenario electoral.

“Con más valentía y compromiso señalaremos las equivocaciones de un gobierno que ha destruido en buena parte esos pesos y contrapesos en la democracia y que con este tipo de intervenciones no contribuye a que Colombia siga teniendo lo que históricamente hemos tenido: la democracia más antigua y sólida de América Latina”, expresó Restrepo.

Otros candidatos presidenciales como Paloma Valencia han advertido que la información sobre las presuntas interceptaciones a De la Espriella son un hecho grave en medio de la contienda electoral.