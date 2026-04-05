Defensores de la Patria pide investigación urgente de la Fiscalía por posibles interceptaciones a Abelardo de la Espriella

En un comunicado de prensa, Defensores de la Patria, el movimiento que respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia, le solicitó a la Fiscalía una investigación urgente por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

El mandatario en un trino, publicado el sábado en el que habló de la controversia alrededor de los pasaportes, aseguró que existen “informes elaborados a partir de inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella”.

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“Para Defensores de la Patria, estas afirmaciones implican que el Gobierno tendría acceso a conversaciones del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, lo que plantea serias preocupaciones en plena contienda electoral“, aseguran.

Tras el trino del presidente Petro, el candidato también se pronunció. “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, dijo en un trino.

“Petro, no solo no te temo, sino que, si no te robas las elecciones, seré yo el único capaz de hacerte pagar por tus delitos. ¿Crees que porque ya pactaste con los de siempre ganaste la impunidad de la que gozas hace décadas? Conmigo se te acabó la impunidad: conmigo no. Yo no soy como los de siempre, que te permitieron llegar a donde estás; yo te enfrento, te derroto y te castigo. Eres el jefe de la mafia. ¡Bandido!“, agregó.

Las posibles interceptaciones al candidato generaron revuelo y preocupación en el país. Paloma Valencia, por ejemplo, hizo pública una carta en la que le pide explicaciones al primer mandatario.

“Sus recientes declaraciones sobre supuestos informes de inteligencia que involucrarían conversaciones privadas de ciudadanos, empresarios y actores políticos no solo generan preocupación: abren un precedente profundamente peligroso”, dice la misiva.

“En una democracia, el presidente no puede convertirse en quien insinúa, acusa y al mismo tiempo ejerce autoridad sobre las instituciones que deberían investigar ...no es una línea gris. Es una línea que no se cruza. Más grave aún, cuando altos funcionarios de su propio gobierno han advertido posibles interceptaciones ilegales mediante herramientas como Pegasus. Lo que antes era una denuncia aislada, hoy empieza a parecer un patrón que exige respuestas de fondo”, aseguró la candidata.

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De la Espriella le contestó a Valencia. “Que nadie se llame a engaños: el régimen me quiere eliminar físicamente, es la única manera de sacarme del camino“, dijo. Y luego agregó: “Sé que estaremos juntos: usted conmigo o la manada del Tigre con usted, para derrotar al heredero de Petro, Cepeda, en segunda vuelta. Que el pueblo elija sin presiones a quien más le guste y logre conectar con el alma de la colombianidad“.

En otro trino, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció: “¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda”, señaló.