Abelardo de la Espriella agradece a Paloma Valencia su solidaridad por supuestas interceptaciones y dice que lo quieren matar

Abelardo de la Espriella le respondió a Paloma Valencia después de que ella, por medio de una misiva, le pidiera explicaciones al presidente Gustavo Petro por supuestos interceptaciones en contra del reconocido abogado.

Paloma Valencia le pide explicaciones al presidente Petro por posibles interceptaciones: “Colombia necesita garantías reales”

A través de su cuenta de X, el también candidato presidencial aprovechó la oportunidad para lanzar un dardo y pedir la unidad de diferentes sectores de cara a las elecciones del 2026.

"La democracia amenazada es lo que en realidad nos une a todos los que defendemos a esta Patria atribulada que tanto amamos“, escribió.

El jurista aseguró que en estos momentos su campaña presidencial es la “destinataria del fuego delirante del dictador en ciernes“, haciendo alusión al jefe de Estado.

En ese sentido, De la Espriella sostuvo que esta misma situación, que calificó como una amenaza, se puede extender en contra de más colombianos que se están enfrentando al "populismo narcoterrorista encarnado en Petro y Cepeda“.

“Que nadie se llame a engaños: el régimen me quiere eliminar físicamente, es la única manera de sacarme del camino“, apuntó de manera contundente.

Por lo mismo, el candidato afirmó que está más que seguro que estará junto a Paloma Valencia con el único objetivo de derrotar en las urnas a Iván Cepeda, quien es el candidato del petrismo.

“Si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”: Abelardo de la Espriella a Gustavo Petro ante posibles interceptaciones

“Sé que estaremos juntos: usted conmigo o la manada del Tigre con usted, para derrotar al heredero de Petro, Cepeda, en segunda vuelta. Que el pueblo elija sin presiones a quien más le guste y logre conectar con el alma de la colombianidad“, señaló.

En la publicación, De la Espriella reiteró, tal y como lo ha dicho en otras oportunidades, que el único “enemigo” es el senador Cepeda, por lo que espera que pronto junto a la candidata del Centro Democrático puedan generar una alianza.

“Nosotros, por ahora competidores, pronto aliados estratégicos contra la amenaza más grande que ha sufrido Colombia en toda su historia republicana“, manifestó.

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: Jorge Orozco

El abogado cerró la publicación diciendo: “Gracias por su gallardía y por estar ¡Firme por la Patria!“.

Pese al ruido político que se ha generado, el presidente Gustavo Petro hasta el momento no ha salido a aclarar la situación de supuestas interceptaciones que, si se llegan a confirmar, podrían ser ilegales.