El candidato a la Presidencia de la República por la coalición Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, arribó este miércoles, 10 de junio, a la ciudad de Medellín con el propósito de liderar una asamblea informativa y dialogar con los habitantes de la capital antioqueña.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

La convocatoria para la asistencia del aspirante se gestionó de manera imprevista durante las primeras horas de la mañana. A través de los canales digitales de la campaña, se notificó que el punto de concentración pública sería el sector de Carabobo Norte, en el espacio peatonal comprendido entre el Jardín Botánico y el Parque Explora.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, la movilización de los simpatizantes se desarrolló bajo parámetros de normalidad. Los cuadrantes de la Policía Metropolitana confirmaron que no se registraron alteraciones al orden público ni bloqueos que afectaran la circulación vial en esa comuna.

HOY ESTARÉ EN MEDELLÍN pic.twitter.com/gu8lfhuVbK — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 10, 2026

Reacciones políticas y pronunciamiento de Álvaro Uribe

Pese a la ausencia de incidentes logísticos, la presencia del congresista y candidato presidencial en territorio antioqueño suscitó inmediatas declaraciones por parte de diferentes sectores de la oposición. Una de las posturas institucionales más comentadas fue la emitida por la jefatura del partido Centro Democrático.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, manifestó a través de sus plataformas oficiales que “Iván Cepeda no necesita ir a Medellín, la campaña se la hacen desde la cárcel, unos con armas, otros con plata, y que no se preocupe por mi hermano, que el futuro dirá cuál es su condición de preso”.

De igual forma, el exmandatario concluyó que “Cepeda, usted no es capaz de decirle al general Naranjo que es mentiroso sobre los computadores de Reyes”.

Cepeda no necesita ir a Medellín, la campaña se la hacen desde la cárcel, unos con armas, otros con plata, y que no se preocupe por mi hermano que el futuro dirá cuál es su condición de preso.



Cepeda, usted no es capaz de decirle al general Naranjo que es mentiroso sobre los… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 10, 2026

El exmandatario añadió cuestionamientos respecto a debates previos sobre seguridad nacional e información de orden público, señalando de forma directa al candidato del Pacto Histórico por posturas sostenidas en años anteriores frente a las declaraciones de antiguos mandos de la Fuerza Pública.

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Esta jornada de interacción en la capital de Antioquia se produce a menos de quince días de que se abran las urnas para la jornada definitiva de votación. Los comités políticos locales avanzan en las estrategias de pedagogía electoral en las regiones para asegurar los votos de los indecisos.

Los comicios correspondientes a la segunda vuelta presidencial están programados para el próximo domingo 21 de junio. En esta fecha, los ciudadanos elegirán al nuevo jefe de Estado entre Iván Cepeda Castro y el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

Ambas organizaciones políticas intensificarán sus recorridos por las principales capitales del país antes del inicio de la restricción legal para eventos públicos. Las comisiones de escrutinio ya iniciaron los preparativos técnicos para el traslado del material de votación a los diferentes departamentos.