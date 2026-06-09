Movimiento de Francia Márquez rompe la neutralidad y anuncia respaldo a Iván Cepeda y Aída Quilcué

El movimiento político Soy Porque Somos, impulsado por la vicepresidenta Francia Márquez, anunció este martes, 9 de junio, su respaldo oficial a la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué de cara a las elecciones presidenciales.

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La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado público en el que la organización aseguró que, aunque nació de las luchas sociales por la defensa de la vida y los derechos de comunidades históricamente excluidas, decidió dejar de lado la neutralidad frente al actual momento político que vive el país.

“Hoy reiteramos que no somos neutrales frente al momento que vive el país y hacemos un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa en las próximas elecciones”, señaló el documento difundido por el movimiento.

En el comunicado, Soy Porque Somos destacó lo que considera avances alcanzados en los últimos años en temas relacionados con justicia social, equidad, justicia étnico-racial y focalización territorial del presupuesto, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de continuar impulsando transformaciones estructurales.

“Colombia debe reafirmarse en una política para la vida. Colombia no puede retroceder hacia escenarios de violencia, miedo y exclusión”, expresó la organización.

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Asimismo, el movimiento aseguró que su decisión está inspirada en el principio africano del Ubuntu, que promueve la construcción colectiva y el cuidado mutuo. Bajo esa premisa, invitó a los ciudadanos a respaldar en las urnas la fórmula encabezada por Cepeda y Quilcué.

“Invitamos a todas, todes y todos los colombianos a votar este 21 de junio por Iván Cepeda y Aída Quilcué”, concluyó el texto.

El pronunciamiento representa un nuevo respaldo político para la campaña de Iván Cepeda, quien continúa sumando adhesiones de sectores afines al proyecto político del Gobierno y de movimientos sociales cercanos a la vicepresidenta Francia Márquez, en medio de la recta final de la contienda electoral.