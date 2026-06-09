Nueva ofensiva de Abelardo de la Espriella: su abogado demandó fallo que le prohibió usar “Firmes por la Patria”

La controversia por el uso de símbolos patrios y el eslogan de campaña de Abelardo de la Espriella escaló este martes, 9 de junio, a un nuevo nivel.

Germán Calderón España, abogado del candidato presidencial, anunció la presentación de una acción de tutela contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó retirar de la publicidad electoral expresiones como “Firmes por la patria” y otros elementos asociados al movimiento Defensores de la Patria.

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A través de su cuenta de X, el jurista calificó la decisión como un “adefesio jurídico” y aseguró que, además de la tutela, promoverá acciones penales y disciplinarias contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, quien suscribió la medida provisional.

“Acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el eslogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado”, escribió Calderón.

¿Qué busca la tutela?

Según el documento radicado ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa sostiene que la decisión vulnera derechos fundamentales como el acceso a información veraz, la participación política, la igualdad, el debido proceso y la libertad de expresión.

La tutela señala que la medida adoptada por el Tribunal ordenó al candidato, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y al movimiento Defensores de la Patria retirar en un plazo de 24 horas toda la publicidad que utilizara símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional, imágenes alusivas a instituciones militares y policiales, así como la expresión “Firmes por la patria”.

Para la defensa, la orden resulta desproporcionada porque fue emitida a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial y, según argumenta, afecta de manera directa la estrategia de campaña de De la Espriella.

En el recurso judicial, el abogado sostiene que la medida genera un perjuicio grave al candidato y a su movimiento político, al ordenar el desmonte de la publicidad física, digital y electoral en plena recta final de la contienda.

La tutela también cuestiona que la decisión se haya adoptado como medida provisional antes de que exista un pronunciamiento de fondo sobre la denuncia presentada ante las autoridades electorales.

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Además, la defensa insiste en que no existe una justificación suficiente para restringir el uso de expresiones que, a su juicio, hacen parte del ejercicio de la libertad política y del debate democrático.

La controversia surgió después de que el Tribunal Superior de Bogotá acogiera una solicitud relacionada con una denuncia que cuestiona el uso de símbolos nacionales dentro de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y del movimiento Defensores de la Patria.

Con la tutela presentada este 9 de junio, el proceso jurídico entra ahora a una nueva etapa, en la que la Corte Suprema deberá estudiar los argumentos de la defensa mientras continúa la discusión sobre los límites del empleo de símbolos patrios en la propaganda electoral.