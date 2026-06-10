Abelardo de la Espriella prometió “derrotar, enfrentar y castigar” a Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella lideró un multitudinario evento en Montería, donde congregó a miles de seguidores cuando faltan once días para la segunda vuelta de las elecciones en las que se definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

Desde ese escenario, el candidato presidencial envió un mensaje directo al saliente mandatario, en el que aseguró que tomará medidas en su contra una vez llegue a la Casa de Nariño.

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“Este mensaje va para ti, Petro, que viniste aquí a maltratar a nuestras mujeres y a nuestros empresarios: te vamos a enfrentar, te vamos a derrotar y te vamos a castigar”, expresó De la Espriella.

El candidato convocó a sus seguidores en la plaza María Varilla, en lo que representa uno de sus últimos eventos públicos de cara al cierre de campaña, que se llevará a cabo este fin de semana en Buga.

Las propuesta de Abelardo de la Espriella

De la Espriella ha dedicado sus correrías por el país a presentar sus propuestas, como la iniciativa de establecer un acuerdo con el Banco de la República y el sector financiero para facilitar el acceso de los colombianos a créditos de vivienda con tasas más bajas y condiciones más favorables para las familias colombianas.

El candidato y su fórmula José Manuel Restrepo prometen impulsar de manera simultánea los desarrollos onshore —en tierra firme— y offshore —costa afuera— en el sector de hidrocarburos, con el objetivo de agilizar las soluciones de regasificación y fortalecer los proyectos de gas licuado en las costas.

El aspirante a la Casa de Nariño se comprometió a blindar el ahorro pensional de los colomnianos y eliminar el impuesto al patrimonio.