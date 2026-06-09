Abelardo de la Espriella propone acuerdo con el Banco de la República y el sector financiero para reducir las tasas de vivienda

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, propusieron establecer un acuerdo con el Banco de la República y las entidades financieras para impulsar una reducción en las tasas de interés de los créditos de vivienda en Colombia.

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La iniciativa fue presentada durante una entrevista en la que ambos dirigentes expusieron su visión sobre el acceso a la vivienda propia y las dificultades que enfrentan miles de familias para adquirir un inmueble debido a los costos de financiamiento.

La fórmula que aspira a llegar a la presidencia analizó la actualidad financiera del país. Foto: AFP

Según explicó De La Espriella, las actuales condiciones crediticias representan una barrera para quienes aspiran a comprar vivienda.

“No puede ser que una persona que compra su casa en Colombia tenga que pagar el 17 %. Colombia tiene que ser un país de propietarios, pero no de propietarios mortificados por los créditos”, afirma.

La propuesta contempla la construcción de consensos entre el Gobierno, el Banco de la República y el sector financiero con el propósito de ofrecer créditos hipotecarios en condiciones más favorables para los ciudadanos.

En ese sentido, el candidato señaló que la meta es promover un esquema que permita acceder a financiamiento con tasas significativamente menores y plazos amplios.

“Tenemos que hacer un acuerdo sobre lo fundamental con la Junta Directiva del Banco de la República y con el sector financiero para aterrizar la posibilidad de que los colombianos tengan acceso a un crédito razonable y justo: 2 % a 30 años”, sostuvo.

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De la Espriella también comparó la situación del mercado hipotecario colombiano con la de otros países. Según indicó, en economías como Italia es posible encontrar créditos de vivienda cercanos al 2 %, mientras que en Estados Unidos las tasas hipotecarias rondan el 6 %.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La propuesta hace parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a la propiedad inmobiliaria mediante mecanismos de financiamiento que, según sus promotores, resulten sostenibles para las familias.

Tanto Abelardo de la Espriella como Restrepo consideran que facilitar la compra de vivienda puede generar efectos en la estabilidad económica de los hogares y en la consolidación de patrimonio familiar.

De acuerdo con lo planteado por el candidato, el objetivo es que un mayor número de colombianos pueda acceder a vivienda propia a través de créditos con condiciones más asequibles, en un contexto en el que las tasas de interés continúan siendo uno de los principales factores que influyen en la capacidad de endeudamiento de los compradores.