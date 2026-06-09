José Manuel Restrepo desmiente los “ataques” que estarían difundiendo contra la campaña de Abelardo de la Espriella

La fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, contestó sobre varias acusaciones que le han hecho contra esa propuesta desde distintos sectores.

José Manuel Restrepo desmintió “fake news” desde Medellín: “La patria miseria de Cepeda y Petro quieren engañarlos con mentiras”

La primera es que supuestamente afectarían los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Sobre esto, Restrepo dijo que serán respetuosos de las decisiones de la Constitución, de la Corte Constitucional y de los ciudadanos.

Otra de las acusaciones “falsas” que se estarían difundiendo es que van a cerrar al Icetex, lo cual negó. “Por el contrario, la patria miseria de Petro es la que viene marchitando al Icetex; nosotros lo vamos a fortalecer para que haya más crédito subsidiado para los jóvenes en Colombia”, dijo Restrepo.

Restrepo también desmintió que estén afirmando que le colocarán peaje a las motos en el país. “Mentiras, lo que nosotros vamos es a apoyar a todos los motociclistas de Colombia”, señaló.

Además, el candidato vicepresidencial pidió que se deje de mentir en las redes sociales para atacar esas aspiraciones.

“No más memes por las redes sociales, chimbas, falsas, Colombia necesita verdad, necesita construir una democracia con sinceridad, con verdad y hoy estamos más que nunca para contrarrestar esto, firmes por la patria”, aseguró Restrepo.

El candidato vicepresidencial ya se había referido a “mitos” y “verdades” que se han hecho en contra de la campaña. “La patria miseria de Cepeda y de Petro pretende engañarlos con mentiras, memes mentirosos, pero los colombianos no nos dejamos engañar, ya somos bastante grandes para entender lo que significan las verdades”, afirmó.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo se refirió a estos hechos. Foto: Paula López

Por ejemplo, otra de las mentiras que se estarían diciendo en contra de la campaña es que supuestamente privatizarían el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), lo cual tampoco sería cierto.

“Falso. Ese listado no existe en la campaña. No hay ningún documento oficial, interno, programático ni estratégico que contenga una lista de entidades para privatizar o eliminar. Lo que están circulando es un invento convertido en video, repetido como si la repetición pudiera reemplazar la prueba. Si tienen el documento real, que lo publiquen completo: origen, fecha, autor y responsable. Si no lo tienen, dejen de engañar a la gente”, reclamó una seguidora de la campaña del Tigre que Restrepo compartió.

Otro tema que ha generado debate es el uso del fracking, pues desde la campaña de De la Espriella han dicho que lo harán de manera responsable y con todos los estándares ambientales; sin embargo, desde el otro sector se han mostrado en contra de esta manera de explotación de hidrocarburos.