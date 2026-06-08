José Manuel Restrepo desmintió “fake news” desde Medellín: “La patria miseria de Cepeda y Petro quieren engañarlos con mentiras”

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, aseguró desde Medellín que la campaña continuará enfrentando lo que calificó como "fake news” y ataques políticos provenientes de sus contradictores.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Restrepo informó que inició una jornada de trabajo con jóvenes de la capital antioqueña, espacio que aprovechó para responder cuestionamientos y versiones que, según afirmó, buscan desacreditar el proyecto político que representa junto al candidato presidencial.

“Arranca nuestra jornada en Medellín junto a jóvenes, respondiendo una a una las fake news con las que la patria miseria intenta atacarnos. Nuestro gobierno será uno transparente y de cara al colombiano, porque nuestra defensa es la información”, escribió el exministro en su cuenta de X.

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El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Durante un video difundido por la campaña, Restrepo insistió en que los ciudadanos deben verificar la información que reciben en redes sociales y no dejarse influenciar por contenidos que, a su juicio, contienen datos falsos o tergiversados.

“En la ciudad de Medellín, estamos respondiendo a mitos o a verdades. Pilas ahí porque se están dejando engañar. La patria miseria de Cepeda y de Petro pretende engañarlos con mentiras, memes mentirosos, pero los colombianos no nos dejamos engañar. Ya somos bastante grandes para entender lo que significan las verdades”, manifestó.

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Simpatizantes se concentran en una multitud para escuchar uno de los últimos discursos de la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Screenshot YouTube

Restrepo sostuvo que uno de los pilares de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella será la transparencia en la gestión pública y la comunicación permanente con los ciudadanos.