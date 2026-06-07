“Deje de hacerle campaña ilegalmente a su heredero Cepeda”: José Manuel Restrepo lanzó fuerte pulla a Gustavo Petro

Durante este puente festivo, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha radicalizado su postura en contra de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta.

En uno de los mensajes que publicó el mandatario colombiano, arremetió contra José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en Google a 14 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Mensaje que decidió responder Restrepo con una fuerte pulla a Petro: “DEJE DE MENTIRLE A COLOMBIA Y DE HACERLE CAMPAÑA ILEGALMENTE A SU HEREDERO CEPEDA. Sobre sus mentiras: 1. En su momento fui yo quien subió el salario mínimo en mayor proporción real en la historia de Colombia. ¡¡NO VAMOS A REDUCIR EL SALARIO MÍNIMO!! Nosotros sí cumplimos la ley y no nos pasamos la constitución por la faja. Yo soy el mayor defensor del salario digno para los trabajadores. Lo haremos con decretos que no sean chambones jurídicamente.

2. Lamento mucho que le incomode mi espiritualidad. Me enorgullece practicar el catolicismo. Mientras usted y su gente mienten, manipulan, derrochan y malgastan, generan odio y resentimiento social; yo prefiero ser fiel a mis creencias, siendo un buen padre, buen esposo, un buen servidor público y un buen ciudadano. Finalmente, hasta en lo más fácil dice mentiras: Me llamo José Manuel”, anotó José Manuel Restrepo.

Este es el mensaje de Gustavo Petro que motivó la reacción de José Manuel Restrepo:

“Juan Manuel Restrepo es un extremista de la derecha de la Iglesia católica, parecido a Ordóñez, y por su pensamiento económico es un neoliberal e instrumento de la desigualdad social en favor de los más poderosos

El catolicismo, en su encíclica Rerum Novarum, fue el primero en proponer al mundo un salario mínimo vital y familiar. Lo hizo en el siglo 19; en el siglo 21, el candidato a vicepresidente y anterior ministro de hacienda de Duque, coautor de haber elevado, como nunca en este siglo, la pobreza de la población al 40 %, en 2020, con el inmenso endeudamiento del país para hacer una transferencia enorme de valor con recursos públicos hacia los más ricos de la sociedad, demandó lo que la Iglesia católica propuso en el siglo 19, y que la Constitución hizo orden en 1991 y que yo decreté en diciembre pasado: el salario mínimo familiar y vital.

Qué interesante ver trabajadores apoyando al que quiere eliminar el salario mínimo vital por la contratación por horas, por contratos a destajo y pagos no en dinero sino en especie, contra lo que la misma Iglesia católica protestó en el siglo XIX.

Un extremista de la derecha católica quiere, dos siglos después en Colombia, acabar con la encíclica Rerum Novarum, católicos y católicas de Colombia.

Yo propongo lo contrario: en un gran acuerdo nacional entre la gente que trabaja y el empresariado, redactar el estatuto del trabajo bajo los criterios de la constitución de 1991 para dignificar el trabajo en Colombia como se dignificó al padre putativo de Jesús, el obrero carpintero San José.

Dije que quería desarrollar el capitalismo en Colombia, que significa aumentar la cantidad de personas trabajadoras asalariadas, y lo hicimos.

Dije también que sus salarios serían dignos y cumplí; ahora hablan de enormes despidos de asalariados y de acabar con el salario mínimo vital. Eso significa la mayor crisis del capitalismo y de la sociedad de mercado de Colombia, conjuntamente con la quiebra del estado.

Es lo que ya pasa en Argentina y nos quieren volver como Argentina para comer carne de burro.

Por unos dineros sucios, por el voto, podemos destruir la patria por el que tiene tres patrias.

Y la crisis comenzará por donde más se ha desarrollado el capitalismo en el país: Bogotá y su sabana, el valle de Aburrá y la meseta de Bucaramanga que quedará sin agua.

Tristes los pueblos de los Andes que, después de tanto trabajo a lomo de mula, destruirán el capital acumulado.

Minería en las tierras agrarias de Antioquia, minería en los páramos que tienen el agua de Bucaramanga, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá.

Se trataba de hacer una transición energética, pero no de acelerar el agotamiento del agua y la desertización de las sabanas y los valles. ¿Quién hubiera pensado que millones estarían dispuestos a destruir el país y su economía? Pero no es de asombrarse porque ya hubo un pueblo manipulado que se atrevió a votar contra la paz, que ningún pueblo del mundo haría.

Ahora me echan la culpa de la violencia actual, que no ha crecido desde el año 2018; los mismos que invitaron a votar por el No a la Paz son los que ahora lanzan exclamaciones por la violencia que ellos mismos. Convocaron para hacer trizas la paz, porque fue en el gobierno de Duque donde se duplicaron los cultivos de hoja de coca que mi gobierno ha logrado detener y reducir con la voluntad del campesinado que erradica y sustituye. A los que hacen trizas la paz se les llama adictos a la muerte y el asesinato.

Ojalá las energías de la luz del universo nos ayuden para que no reinen las tinieblas en Colombia.

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Es el momento de un gran acuerdo nacional por el progreso, el trabajo y su dignidad y por la reforma agraria para sembrar más alimentos. Despega la industrialización de Colombia, pero quieren regresar al feudalismo y la esclavitud”.