El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene lista la banda presidencial que le será impuesta el 7 de agosto. SEMANA conoció que la confeccionó el artesano Luis Abel Delgado, de Nariño, y fue pedida por un grupo de veteranos de las Fuerzas Armadas. La prenda está elaborada con seda colombiana, hilos de oro y plata, con borlas y fue empacada en un estuche de madera. Las medidas del nuevo mandatario se las hicieron llegar algunas de las personas cercanas a él.

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El sastre le contó a este medio que ya les entregó la banda a los veteranos y ellos se la obsequiarán al Tigre. Delgado se encontrará con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien le entregará otra banda. Ella se posesionará el martes 28 de julio con la de su padre, Alberto Fujimori, pero quiere tener la propia en su despacho. Delgado también confeccionó las bandas de Petro, Duque, Uribe, Santos y Pastrana, entre otros.