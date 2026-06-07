José Manuel Restrepo izó la bandera de Colombia para conmemorar el primer año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Hace un año, en el occidente de Bogotá, en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, la política colombiana recibió un duro golpe con el atentado contra el joven precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

Primer aniversario del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: homenajes en el país, misas y encuentros convocados por familiares

Este domingo, 7 de junio de 2026, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencial Abelardo de la Espriella, realizó un sentido homenaje al cumplirse el primer año del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Restrepo izó la bandera de Colombia con un emotivo mensaje: “Hoy vamos a izar la bandera de Colombia en nuestra casa. Y lo vamos a hacer en homenaje a Miguel Uribe Turbay, un joven que nos enseñó el valor de hacer política decente, política basada en principios, basada en las necesidades de la gente”.

“No puede quedar impune. Como no puede quedar impune ninguna de las otras violencias, contra ningún otro ciudadano en nuestra nación”, recalcó en un video que publicó en sus redes sociales.

Y concluyó: “Por eso, en homenaje a él, a su vida y en homenaje a todos los que han sido víctimas de esta violencia absurda, que tristemente se ha convertido en impunidad en nuestro país, vamos a extender y vamos a izar esta bandera en nuestra casa”.