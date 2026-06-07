Primer aniversario del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: homenajes en el país, misas y encuentros convocados por familiares

Este domingo, 7 de junio, se cumple un año del atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien tras tres meses de luchar por su vida, murió en agosto del año pasado. El hecho ocurrió en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

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Uribe Turbay se encontraba en un evento comunitario como parte de sus actividades políticas. En medio de un discurso, alrededor de las 05:30 p. m., fue víctima de un ataque sicarial por lo que fue rápidamente trasladado a un centro asistencial, tras recibir el impacto de una de las balas en su cabeza.

Colombia entera se conmocionó y el senador estuvo internado por un trauma encefalocraneano causado por las heridas de bala en la Fundación Santa Fe. En medio de marchas, cadenas de oración en rechazo a lo ocurrido y pidiendo por su pronta recuperación, el precandidato murió el 11 de agosto, pese a los esfuerzos del personal médico.

A un año del crimen, sus familiares, amigos y colegas lo recuerdan con homenajes a lo largo del país. Miguel Uribe Londoño, padre del senador, invitó a un encuentro este domingo en el Centro Comercial El Castillo, ubicado en la carrera 7 # 72 A-64 de Bogotá, para recordar a su hijo.

A las 8:00 de la mañana se realizó una eucaristía en el parque El Golfito, donde tuvo lugar el crimen. El homenaje seguirá a lo largo del día y contará con actos culturales, velas y un altar en honor a su vida y memoria.

#Colombia En el parque El Golfito, en Bogotá, se realiza a esta hora un acto de homenaje en memoria de Miguel Uribe Turbay, al cumplirse un año del atentado en el que perdió la vida.



El evento reúne a más de 50 asistentes y contempla actividades culturales, además de una misa en… pic.twitter.com/cxMVZ67Szp — Vanguardia (@vanguardiacom) June 7, 2026

La hermana del senador, María Carolina Hoyos, le pidió a los colombianos que recuerden su memoria izando la bandera del país. La directora de la Fundación Solidaridad por Colombia aseguró que este símbolo sería en honor a todas las víctimas de la violencia.

“Me gustaría proponer un acto sencillo este domingo: que los colombianos pongamos nuestra bandera en ventanas, balcones, edificios, oficinas y hogares. Se cumple un año del atentado contra mi hermano Miguel”, indicó Hoyos en redes sociales.

El Centro Democrático, por su parte, anunció la semana pasada cuáles serían los puntos de congregación para recordar a Miguel Uribe este 7 de junio. Inicialmente, serían cinco eucaristías celebradas en varias capitales de Colombia. Estos son los sitios:

Barranquilla: Iglesia de Torcoroma - Calle 84 #51-45, 5:00 p. m.

Bogotá: Parque El Golfito - Carrera 82 # 22b, 8:30 a. m.

Bucaramanga: Parroquia San Pio X - Cra. 36 #45-51, 6:30 p. m.

Cali: Iglesia Santa Teresita - Carrera 2B oeste # 13-100, 5:00 p. m.

Medellín: Iglesia Santa María de los Ángeles - Carrera 46 #15 sur 93, 10:30 a. m.

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“Estos espacios buscan reunir a militantes, simpatizantes y ciudadanos en un acto de reflexión, memoria y solidaridad, recordando un hecho que marcó profundamente a Colombia y a nuestra colectividad. A un año de aquel doloroso episodio, elevamos una oración por Miguel, por su familia y por todas las víctimas de la violencia”, afirmó el partido.

Ayer, el Centro Democrático dio a conocer más información sobre otros puntos y homenajes que realizarán por Miguel Uribe. En total, son 32 misas que se llevarán a cabo este domingo para recordar al senador.

Uribe Turbay falleció a los 39 años tras estar en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos meses. Se destacó por su trabajo como concejal, secretario de Gobierno y senador.