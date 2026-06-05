Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía solicitará contumacia a cabecillas de la Segunda Marquetalia

Un condenado por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay le confirmó a la Fiscalía que la orden de asesinato fue firmada por la Segunda Marquetalia, el grupo de desertores del proceso de paz con las Farc que amenaza al Estado colombiano.

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La Fiscalía anunció una imputación de cargos en contra de los cabecillas de esta organización criminal, lo que hizo necesario avanzar en la recuperación de elementos de prueba y solicitarle a la justicia declararlos en contumacia, es decir, como personas ausentes.

La condición le permite a la Fiscalía avanzar en las etapas del proceso, como la imputación de cargos por homicidio agravado, y solicitar una medida de aseguramiento en centros carcelarios contra los criminales de la Segunda Marquetalia, justamente como autores intelectuales del magnicidio.

Alias Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

Fuentes del proceso advirtieron que los fiscales a cargo recuperan todos los elementos de prueba que ayuden a presentarle a un juez la necesidad de declararlos en contumacia, que no hay forma de ubicarlos o notificarlos de las investigaciones que corren en su contra y que, por lo tanto, resulta necesario avanzar en el proceso sin su presencia.

SEMANA reveló detalles de la declaración que entregó Simeón Pérez Marroquín a la Fiscalía, en la que se advierten los detalles del plan criminal para acabar con la vida del precandidato presidencial en un evento público y utilizar a un menor de edad para completar el magnicidio.

Los videos de seguridad del día de los hechos revelaron que el menor estaba decidido a dispararle al senador Miguel Uribe Turbay. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Luego de la revelación de SEMANA, la Fiscalía citó a una rueda de prensa para entregar los avances de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Allí se informó que se haría una solicitud formal ante los jueces de control de garantías para imputarles cargos a los capos de la Segunda Marquetalia.

Ante la imposibilidad de notificar y encontrar a los criminales —pues no tienen arraigo y hasta se presume que estarían en Venezuela—, se insiste a la justicia en declarar la contumacia.