Esposa de Miguel Uribe reveló el íntimo ritual que preparó para que su hijo menor pueda despedirse de su padre

A casi un año del atentado que cobró la vida del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, compartió detalles sobre el complejo proceso de duelo que atraviesa su entorno familiar, especialmente su hijo menor. En una entrevista concedida este viernes 5 de junio a Mañanas Blu, Tarazona expuso cómo la ausencia del líder político del Centro Democrático ha impactado su hogar, al tiempo que se refirió a los recientes hallazgos y líneas de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el magnicidio.

Rafa Taibo se convierte en padre: el actor confirma que adoptó legalmente a su expareja conocida como ‘La Bruja de La Calera’

El aspecto más complejo de este periodo ha sido el tránsito emocional de Alejandro, quien cumplió cinco años el pasado mes de noviembre. De acuerdo con el relato de Tarazona, la asimilación de la muerte de su padre se ha manifestado a través de interrogantes profundos y directos, comunes en la infancia frente a pérdidas drásticas.

“Si Dios es tan poderoso y puede obrar milagros, ¿por qué no le puedo pedir que me devuelva a mi papá?”, es una de las preguntas que el menor ha planteado, según relató su madre. Tarazona explicó que el niño también confronta la situación con dudas como “¿Mamá, la muerte es para siempre?” o “¿Puedo visitar a mi papá en el cielo?”. Ante el llanto de su hijo por no haber podido despedirse formalmente, Tarazona manifestó la importancia de permitirle expresar sus emociones plenamente, para que pueda asimilar la realidad de la pérdida con calma y paz.

Para responder a la necesidad de cierre del menor, la familia planeó un ritual de despedida que se llevará a cabo este fin de semana en una zona montañosa. Tarazona aclaró que no se tratará de un homenaje público ni de un evento político, sino de un campamento estrictamente familiar en el que participarán ella, sus hijas, sus novios y el pequeño Alejandro.

La actividad contempla una caminata durante la cual se emplearán mensajes en video, canciones y notas que el exsenador dejó grabadas durante sus viajes de campaña. El cierre del ritual incluirá la siembra de un árbol, la redacción de una carta y la liberación de mariposas, elementos simbólicos pensados para que el niño envíe su mensaje de despedida.

El dardo de Clemencia Vargas a Iván Cepeda tras desistir de la constituyente: “Igual que con el mármol que firmó Petro”

“Voy a poner a Alejandro a hacer una caminata en la que le voy a poner unos mensajes de su papá y, al final, vamos a sembrar un árbol, escribir una carta y liberar unas mariposas, para que ellas le lleven el mensaje”, expresó Tarazona en Mañanas Blu. Con este acto doméstico y amoroso, la familia busca transformar el dolor de una tragedia en memoria duradera, ofreciéndole al menor herramientas emocionales para tramitar una ausencia definitiva lejana al ruido político.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue perpetrado el 7 de junio de 2025 durante un mitin político en el sector de Modelia, en Bogotá. El entonces candidato falleció el 11 de agosto de 2025, tras permanecer varias semanas en estado crítico debido a los tres impactos de bala recibidos en el ataque.