La carta con la que la familia Turbay agradeció el homenaje de Abelardo De La Espriella a Miguel Uribe

Abelardo De La Espriella mencionó varias veces durante su campaña y en su discurso de triunfo a Miguel Uribe Turbay, asesinado en plena contienda política. “Este triunfo es un homenaje a Miguel”, sostuvo el 21 de junio. La familia Turbay agradeció su gesto con una emotiva carta que le dirigió el excontralor Julio César Turbay Quintero.

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“Manifestamos profunda gratitud por el emotivo homenaje rendido a la memoria de Miguel Uribe y a la cuota de sacrificio que la familia ha pagado en su permanente lucha por la consolidación de la democracia. Este acto permanecerá en nuestra memoria”, dijo el hijo del expresidente Turbay Ayala.

Los Turbay han puesto varias víctimas mortales en el conflicto de Colombia. Además de Miguel Uribe, su madre, Diana Turbay, murió en medio de su secuestro. Asimismo, el excongresista Rodrigo Turbay Cote fue asesinado tras ser secuestrado, y la líder política Inés Cote de Turbay junto con su hijo Diego Turbay Cote murieron en una masacre en 2000 por las Farc. Como si fuera poco, Jorge Eduardo Gechem Turbay estuvo más de cinco años secuestrado.