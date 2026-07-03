Magnicidio Miguel Uribe Turbay: el motociclista encargado de extraer al menor de edad tras el crimen aceptó los cargos

Media docena de implicados en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay han aceptado cargos a través de preacuerdos con la Fiscalía; este viernes se conoció otro, en favor del motociclista que tenía la misión de sacar al menor de edad luego de disparar en contra del senador.

Motociclista implicado en el magnicidio de Miguel Uribe revela detalles inéditos del atentado

El nuevo acuerdo de la fiscalía advierte que Cristian Camilo González, el motociclista que quedó en algunos videos de seguridad, asume su responsabilidad en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas; a cambio recibió una pena que sería la más baja en todo el proceso por el magnicidio.

“Cristian Camilo González Ardila llega al parque El Golfito en una motocicleta y circula por el lugar en espera de que se materialice el homicidio. Una vez realizados los disparos, el menor infractor emprende la huida y es capturado pocas cuadras después, por lo cual Cristian Camilo Ardila González, a pesar de haber llegado al lugar según lo pactado, no pudo concretar su huida, por lo cual estaciona la motocicleta cerca del parque”, señaló la Fiscalía.

El documento señala que Cristian Camilo, si bien tenía la misión de sacar al menor de edad, no era consciente de que la víctima de este asesinato era el senador Miguel Uribe Turbay, de ahí que la Fiscalía tuviera en cuenta ese atenuante para ofrecer una pena mínima comparada con el resto de implicados.

“Al momento de la ejecución de la conducta, Cristian Camilo González Ardila tenía capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Cristian Camilo González Ardila sabía que asesinar a una persona mediante el porte de un arma de fuego sin permiso de autoridad competente son delitos y le era exigible que no lo hiciera.

Las víctimas rechazaron la negociación tras advertir que ignorar quién era la víctima no hacía menos grave su participación en el crimen; si bien fue Miguel Uribe Turbay quien resultó asesinado, también hubiese podido ser cualquier otra persona, lo que no reduce la gravedad o responsabilidad.

“Analice la proporción de la pena; estamos en el marco de una ciudad grabada que, si bien se eliminó el conocimiento de que fueron servidor público, tiene unos agravantes como la condición de indefensión en la que se encontraba Miguel Uribe Turbay en el evento y en el parque El Golfito”, señaló el representante de víctimas.

La negociación quedó pactada y presentada ante los jueces de conocimiento, que fijaron para el próximo 6 de agosto la diligencia en la que se definirá si la justicia aprueba o rechaza el acuerdo entre la fiscalía y el señalado cómplice del crimen.