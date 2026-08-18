“¿Por qué está allí?“: registrador nacional, Hernán Penagos, recorre el Eje Cafetero tras el terremoto

Tras el terremoto registrado el pasado 10 de agosto, diferentes entidades continúan desplegando equipos en las zonas más afectadas para evaluar los daños y garantizar que los servicios esenciales no se interrumpan. Entre ellas se encuentra la Registraduría Nacional, que adelanta acciones de atención en el Eje Cafetero.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, se trasladó a diferentes puntos de la región con el propósito de conocer de primera mano las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico, acompañar a los funcionarios de la entidad y verificar que los servicios de identificación y registro civil continúen disponibles para los ciudadanos.

Durante su recorrido, Penagos destacó la importancia de mantener una atención cercana a las comunidades en medio de una emergencia. Según explicó, más allá de la recuperación de las instalaciones físicas, la prioridad de la entidad es evitar que las personas afectadas tengan dificultades para acceder a documentos y trámites fundamentales.

Uno de los puntos visitados fue Manizales, donde la Registraduría Especial presenta afectaciones y actualmente se adelantan trabajos de reparación. Mientras avanzan estas labores, la entidad habilitó puntos alternos para que los ciudadanos puedan continuar realizando sus trámites sin necesidad de esperar a que la sede principal vuelva a funcionar con normalidad.

La medida busca garantizar especialmente la atención de las personas que, como consecuencia del terremoto, perdieron documentos de identificación o requieren adelantar algún procedimiento relacionado con el registro civil.

“Hoy nuestra prioridad es acompañar a quienes lo han perdido todo y facilitarles el acceso a sus documentos. La Registraduría no se va. Estamos aquí, al lado de la gente. Las sedes se pueden reconstruir, pero nuestra prioridad es garantizar que nadie se quede sin atención”, afirmó Penagos.

La entidad señaló que el recorrido por el Eje Cafetero también permite conocer las necesidades de los funcionarios que continúan prestando sus servicios en medio de las condiciones generadas por la emergencia.

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De esta manera, mientras avanzan las evaluaciones y reparaciones de las sedes que resultaron afectadas, la Registraduría busca mantener activos sus servicios mediante alternativas de atención que permitan a los ciudadanos acceder a trámites de identificación y registro civil.

El despliegue hace parte de las acciones que diferentes instituciones públicas adelantan para recuperar progresivamente la normalidad en las zonas golpeadas por el terremoto y garantizar que las consecuencias sobre la infraestructura no terminen afectando el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales.