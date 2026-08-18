Así operará el transporte público tras el terremoto en Pereira: estas son las nuevas medidas

Pereira fue una de las ciudades más afectadas de Colombia tras el terremoto registrado en la mañana del 10 de agosto, que dejó graves daños en edificaciones, vías y diferentes estructuras de la zona. Debido a esta situación, las autoridades locales establecieron varias restricciones en materia de transporte, algunas de las cuales se mantuvieron vigentes durante los días posteriores a la emergencia.

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Ante este panorama, la empresa Megabús decidió retomar sus servicios, pero implementando diferentes medidas para garantizar la seguridad de los pasajeros durante sus desplazamientos. Una de las principales disposiciones consiste en que los articulados no transportarán usuarios de pie, por lo que únicamente podrán utilizar el servicio las personas que cuenten con un puesto disponible.

Asimismo, los vehículos circularán a una velocidad reducida por las diferentes rutas del sistema, debido a las condiciones actuales de las vías. El objetivo es evitar accidentes y reducir los riesgos mientras continúan las labores de atención y recuperación en la ciudad.

Estas medidas se adoptan teniendo en cuenta el estado de algunas viviendas e infraestructuras ubicadas a lo largo de los recorridos del sistema de transporte, pues varias edificaciones presentan daños o podrían encontrarse en riesgo de colapso como consecuencia del fuerte terremoto.

Restricciones Megabús Foto: Megabús

Con estas disposiciones se busca proteger tanto a los usuarios que utilizan diariamente el servicio como a los operadores de los vehículos. Sin embargo, por ahora, los buses únicamente podrán circular por las zonas que hayan sido autorizadas previamente por las autoridades de la ciudad.

Se espera que durante los próximos días, y dependiendo de los reportes entregados por los organismos de emergencia y socorro que permanecen en Pereira, algunas de estas restricciones puedan ser modificadas o levantadas de manera progresiva para avanzar hacia la normalización del servicio.

Por su parte, Megabús recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes durante los recorridos y tener en cuenta que los tiempos de viaje podrían variar debido a las condiciones actuales de movilidad.

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La empresa también pidió paciencia a los usuarios mientras se mantienen las medidas especiales y avanzan los trabajos de recuperación en las zonas afectadas.

Con estas acciones, Pereira quiere volver a la normalidad en sus servicios de transporte. Al mismo tiempo, las autoridades y los organismos de ayuda siguen trabajando en las áreas afectadas por el terremoto para ayudar a las personas damnificadas y revisar la seguridad de las diferentes estructuras.