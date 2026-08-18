Un fuerte aguacero afectó el albergue del Parque Olaya Herrera, donde permanecen damnificados del terremoto.

Ante las lluvias, los rescatistas y voluntarios piden elementos para proteger las ayudas recibidas, especialmente los alimentos donados, además de materiales para mantener secos los espacios del refugio.

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Una dificultad adicional para los damnificados

El Parque Olaya Herrera hace parte de los espacios habilitados en Pereira para atender a personas afectadas por el terremoto.

Allí se ofrece atención a los damnificados, incluida alimentación y asistencia, de acuerdo con reportes sobre la respuesta a la emergencia.

El episodio de lluvias representa una dificultad adicional para quienes permanecen en estos espacios temporales, especialmente por tratarse de personas que perdieron o no pueden ocupar sus viviendas como consecuencia de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Según un reporte reciente, la ciudad mantiene abiertos refugios temporales, entre ellos el del Parque Olaya Herrera, para atender a la población damnificada.

Las precipitaciones también ponen nuevamente el foco sobre las condiciones que deben enfrentar las familias damnificadas durante su permanencia fuera de sus viviendas.

La situación se presenta mientras Pereira continúa con las labores de atención y recuperación tras el terremoto.

Un fuerte aguacero cae sobre el albergue del Parque Olaya Herrera, el más grande en la ciudad de Pereira, en donde decenas de personas afectadas por el terremoto tienen que pasar la noche bajo la inclemente lluvia. pic.twitter.com/e5aXluKZLb — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 17, 2026

Las ayudas que necesitan los damnificados en el Parque Olaya Herrera

Las fuertes lluvias agravaron la situación de los damnificados por el terremoto en Pereira.

Las fuertes lluvias también afectaron al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, según reportó Noticias Caracol, donde se registraron inundaciones en algunas áreas del centro asistencial.

La emergencia, por tanto, no termina con la atención inicial del desastre, sino que continúa durante la fase de alojamiento y recuperación.

Ante las fuertes lluvias, la Alcaldía de Pereira y quienes permanecen en los alojamientos temporales han pedido apoyo para atender a las familias damnificadas.

Entre las necesidades confirmadas están carpas y colchonetas, para quienes permanecen en el Parque Olaya Herrera.

También se han utilizado plásticos y estibas de madera para proteger las carpas, colchones y pertenencias de la humedad.

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A esto se suma el llamado de voluntarios para recibir alimentos destinados a las personas que permanecen en el albergue.

Ante las dificultades que han generado las lluvias, la ayuda sigue siendo clave para las familias damnificadas que permanecen en el Parque Olaya Herrera.