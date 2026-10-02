Alerta en Bucaramanga por jóvenes usados para delinquir; señalan a alias Julito

Una alerta fue emitida en Bucaramanga por la presunta instrumentalización de jóvenes para cometer delitos.

El alcalde Cristian Portilla señaló a alias Julito, quien es buscado por las autoridades y ha sido relacionado con varios homicidios y hechos de sicariato en la ciudad y otros municipios del área metropolitana.

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¿Qué dijo el alcalde de Bucaramanga?

Cristian Portilla se refirió este viernes 2 de octubre a las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer el paradero de alias ‘Julito’.

De acuerdo con el mandatario, los organismos de seguridad tienen información sobre una presunta modalidad en la que el señalado delincuente estaría recurriendo a otras personas para ejecutar acciones criminales.

“Lo que sabemos es que ha venido delinquiendo de manera tercerizada, instrumentalizando muchachos, jóvenes”, afirmó Portilla.

La declaración pone nuevamente el foco sobre el caso de alias Julito, quien figura entre los objetivos de las autoridades por su presunta relación con diferentes hechos violentos registrados en Bucaramanga y municipios del área metropolitana.

Portilla aseguró que la Policía y los organismos de inteligencia continúan realizando labores para ubicarlo.

“La Policía e inteligencia le siguen la pista y muy pronto habrá respuestas muy positivas de la captura de este bandido”, manifestó el alcalde.

Alias ‘Julito’ estaría reclutando menores para cometer delitos en Bucaramanga: alcalde #MañanasBlu https://t.co/XwecCRUZ7u — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 2, 2026

Según la información divulgada este viernes, alias Julito es señalado por la Policía de estar relacionado con varios homicidios y hechos de sicariato registrados en Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades continúan trabajando para localizarlo.

La preocupación expresada ahora por la administración municipal está relacionada con la presunta utilización de jóvenes para ejecutar acciones criminales.

La Fiscalía y las autoridades de Policía serán las encargadas de establecer, dentro de las investigaciones correspondientes, si estos señalamientos tienen sustento y las eventuales responsabilidades individuales.

Joven con arma cortopunzante Foto: Getty Images

Autoridades mantienen la búsqueda

La información entregada por el alcalde indica que la búsqueda de alias Julito continúa activa y que las labores de inteligencia están concentradas en establecer dónde se encuentra.

El mandatario no entregó detalles sobre el número de jóvenes que presuntamente estarían siendo instrumentalizados ni especificó cuáles serían los delitos que estas personas habrían cometido.

A partir de esta declaración, se investigan detalles sobre casos concretos en los que se haya establecido judicialmente la participación de jóvenes bajo esta modalidad.

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El caso mantiene la atención de las autoridades de la capital santandereana, que deberán establecer el alcance de esta situación y determinar si existen más personas involucradas.

Las investigaciones continúan mientras avanzan las labores de inteligencia para esclarecer los hechos.