Cayó alias Perjuicio, señalado jefe de sicarios del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño

Un operativo de la Fuerza Pública en el suroeste de Antioquia terminó con la muerte de alias Perjuicio, a quien las autoridades identificaban como presunto jefe de sicarios de la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo.

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Los hechos ocurrieron en la vereda La Meseta, ubicada en jurisdicción de Andes. Hasta ese punto llegaron unidades del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en una acción que tuvo acompañamiento de la aviación del Ejército y participación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía de Antioquia.

Según la información difundida en X, las labores de inteligencia habían puesto a alias Perjuicio en el radar de las autoridades por el papel que presuntamente desempeñaba dentro de la organización ilegal.

Las autoridades lo relacionaban con recientes homicidios

Además de señalarlo como responsable del componente sicarial de la estructura, inteligencia militar y policial estableció que el hombre sería cercano a alias Freddy Roca, identificado por las autoridades como cabecilla de esa facción del Clan del Golfo.

“Estaría presuntamente vinculado con varios homicidios registrados recientemente en los municipios de Andes y Jardín”, aseguró el Ejército al entregar detalles sobre el resultado operacional.

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De acuerdo con la Séptima División, alias Perjuicio acumulaba más de cinco años de trayectoria criminal. Las autoridades, sin embargo, no precisaron cuáles serían los homicidios que le atribuían ni revelaron las identidades de las víctimas relacionadas con esas investigaciones.

En medio de la operación también fue recuperada un arma corta junto con munición. Estos elementos harán parte de las actuaciones derivadas del procedimiento.

“Este resultado representa una importante afectación a la capacidad criminal de esta subestructura en el suroeste antioqueño y contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en esta importante subregión de Antioquia. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de esta región”, sentenció un uniformado en el video publicado en X.