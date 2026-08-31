Se acabó el programa de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo en Blu Radio

El programa dirigido por Camila Zuluaga en Blu Radio, en el que también participaba Ana Cristina Restrepo, llegó a su fin este lunes 31 de agosto.

El presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba, tomó la decisión de finalizar dicho espacio ante la falta de audiencia y las dificultades con anunciantes.

Hoy, Zuluaga y Restrepo y todo el equipo periodístico fueron informados de la decisión de la compañía. En la franja, que iniciaba a las 10:00 a.m., no habrá reemplazo. Por el contrario, Mañanas Blu, que dirige el periodista Néstor Morales, se extenderá hasta las 12 del mediodía.