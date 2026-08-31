“Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”. De esta forma, y con un tono bastante airado, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, interrumpió un evento para rechazar los resultados de las pasadas elecciones presidenciales.

La senadora Isabel Cristina Zuleta desató polémica tras regañar a unas personas por llamar expresidente a Gustavo Petro: “No lo admito, no lo permito porque eso no es recoger su legado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/peIao4CnZE — Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2026

“Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, manifestó la congresista ante una decena de personas en un evento al aire libre. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente (Petro). Que los ricos se queden con su presidente (Abelardo), que nosotros tenemos el nuestro”, aseveró la dirigente política.

Estas manifestaciones motivaron a que se radicara una queja disciplinaria ante la Procuraduría General.

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Para la concejal de Bogotá, Sandra Forero Ramírez, el desconocimiento de los resultados electorales por parte de una congresista activa representa una falta disciplinaria.

Debido a esto, puso como agravante el hecho de que la senadora del Pacto Histórico señalara públicamente que Abelardo De La Espriella “se robó” las elecciones.

“Estas declaraciones resultan especialmente delicadas por provenir de una congresista y por referirse a la legitimidad del presidente de la República y del proceso electoral, después de que la autoridad electoral declaró oficialmente los resultados y el nuevo mandatario tomó posesión del cargo”, resaltó la cabildante.

Sandra Forero, concejal de Bogotá Foto: Cortesía a SEMANA

Por esto, y al cerciorarse de que los señalamientos los hizo siendo senadora y en un acto público, se pide que se aplique el código disciplinario.

“La senadora Isabel Zuleta, como servidora pública de elección popular, está sometida al régimen disciplinario aplicable a los congresistas. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política atribuye a la Procuraduría la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluidos los servidores elegidos popularmente”, indicó.

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“No obstante, el artículo 185 de la Constitución también protege las opiniones emitidas por los congresistas en ejercicio de su cargo. Por esta razón, corresponde a la autoridad competente verificar el contenido completo del video, el lugar y el contexto en que se hicieron las declaraciones y determinar si están protegidas como una opinión política o si pueden constituir el incumplimiento de algún deber como congresista”, resalta la queja disciplinaria.

Por estas manifestaciones, desde varios sectores políticos han manifestado su protesta y han pedido que se realicen las respectivas investigaciones.