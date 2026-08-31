Polémico video de Isabel Zuleta: “Petro sigue siendo presidente”; hizo enojar a funcionaria de confianza de Abelardo De La Espriella

Sigue creciendo la polémica en varios sectores políticos del país por un video en el que Isabel Zuleta, congresista del Pacto Histórico, señaló que “Petro sigue siendo el presidente”.

Ese video llegó a oídos de funcionarios de confianza del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quienes no ocultaron su molestia por la declaración de Zuleta, que desconoce el resultado electoral que definió el nuevo rumbo político del país.

Isabel Zuleta asegura que “Petro sigue siendo el presidente” y regaña a quienes le dicen expresidente. “No lo admito”

Este fue el caso de Clara Lucía Sandoval, designada por De La Espriella como gerente de Bogotá, con el fin de coordinar proyectos para la capital del país.

La exconcejal, en su cuenta personal de X, expresó su indignación por la declaración de Zuleta: “¿Esta señora, que es senadora, puede impunemente desconocer la Constitución, pisotear la democracia e invitar a otros a hacerlo también? No lo creo”.

En el video que generó la polémica, la senadora expresó: “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”.

Otra voz que criticó a la senadora Zuleta fue la excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lanzó su cuestionamiento desde su cuenta personal de X: “¿Se acuerdan cuando engañó a Fajardo? Es la reina de la mentira con su lengua viperina. ¿Para quién trabaja?”.

Desde el Concejo de Bogotá, se le pidió a la Procuraduría que inicie una investigación. Así lo solicitó la concejal del Centro Democrático Sandra Forero: “Pediremos a la @PGN_COL que actúe. @ISAZULETA es senadora y está sometida al régimen ético y disciplinario del Congreso. Desconocer a @ABDELAESPRIELLA y hablar de un falso robo de las elecciones es faltar a sus deberes como congresista”.

Abelardo De La Espriella sorprendió a Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda para superar una enfermedad. El presidente lo llamó: así fue el emotivo diálogo

Se espera conocer qué decisión adoptará la Procuraduría frente a las manifestaciones hechas por la senadora Zuleta, en las que aseguró que Petro sigue siendo presidente, y si el Ministerio Público abrirá o no una investigación.