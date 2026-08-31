El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene la vigilancia sobre dos hechos ocurridos en el ámbito internacional en los que ciudadanos colombianos podrían requerir atención.

Balance de víctimas en Nepal se dispara en medio de un desastre “inimaginable”

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, mantiene activos los mecanismos de asistencia a connacionales y seguimiento a ciudadanos colombianos que puedan verse involucrados en situaciones de emergencia, accidentes o desastres naturales fuera del país”, indicó.

Un caso se relaciona con lo ocurrido en la isla de Menorca, en España, donde una colombiana falleció en un accidente automovilístico, mientras que otros tres connacionales quedaron heridos.

Según se conoció de manera preliminar, otras cinco personas viajaban en el vehículo y tuvieron que ser llevadas a un hospital.

La cónsul de Colombia en Palma de Mallorca, Francia Rodríguez, aseguró que los tres colombianos que quedaron heridos llegaron al centro médico con heridas de gravedad.

“Desde el momento en que el consulado de Palma de Mallorca recibió la notificación oficial de las autoridades españolas, se activaron de manera inmediata las gestiones de asistencia y seguimiento consular. El consulado ha estado realizando un seguimiento al caso y se ha comunicado tanto con las autoridades policiales como con el centro médico con el fin de brindar la asistencia consular que se requiera”, aseguró Rodríguez.

Según dijo la Cancillería, el Consulado de Colombia en Palma de Mallorca acompaña a los familiares de la mujer fallecida y hace seguimiento a los connacionales que resultaron heridos.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado al tanto de lo ocurrido en Nepal, donde un deslave arrasó con varias comunidades. El saldo, según los más recientes reportes, es de más de 900 personas fallecidas y más de 4.400 desaparecidos.

Según confirmó la Cancillería, hasta el momento no se tiene registro de colombianos que hayan fallecido en esa catástrofe, pero siguen monitoreando lo que pueda suceder.

El ejército de Nepal atiende la emergencia. Foto: AP Photo/Dar Yasin

“En Nepal hasta el momento no se han reportado ciudadanos colombianos afectados por la emergencia; la Embajada de Colombia en India, concurrente para ese país, mantiene monitoreo permanente de la emergencia registrada recientemente”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De todas maneras, informó que continuará monitoreando ambas situaciones a través de las representaciones diplomáticas y consulares. En el caso de España, mantendrán la comunicación con los familiares para seguir monitoreando la situación.

“Las representaciones diplomáticas y consulares adelantan acciones de verificación con las autoridades locales, establecen contacto con los connacionales y sus familias, atienden solicitudes de localización, realizan seguimiento a ciudadanos hospitalizados y brindan orientación frente a los trámites y gestiones consulares que correspondan en cada caso”, indicó.