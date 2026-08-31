Luego de la orden que impartió el presidente Abelardo De La Espriella a Migración Colombia de deportar a los extranjeros que cometan delitos y que estén indocumentados, la entidad ha venido trabajando en ese sentido.

Abelardo De La Espriella busca prohibir la migración ilegal: esta es la impactante radiografía de quienes están en esta condición

En las últimas horas, anunciaron que tres personas requeridas por la justicia internacional fueron detectadas y puestas a disposición de las autoridades.

El director de la entidad, el coronel José Luis Castañeda Tiria, destacó que se ha adelantado esta labor tras las órdenes impartidas por el mandatario.

“Recuperar la seguridad, ejercer autoridad y fortalecer el control de nuestras fronteras son instrucciones claras del Presidente Abelardo De La Espriella. No vamos a permitir que Colombia sea utilizada como refugio o corredor para quienes pretenden evadir la justicia. La cooperación estrecha y permanente con todas las autoridades es fundamental para enfrentar el crimen transnacional y proteger al país”, aseguró.

El primer caso fue el de un ciudadano ecuatoriano de 55 años que pretendía salir del país con rumbo a Venezuela y fue detectado en el puesto de control migratorio terrestre de Villa del Rosario, Norte de Santander.

Migración Colombia sigue adelantando estas labores en el país. Foto: Migración Colombia

Cuando se le requirió su pasaporte se generó la alerta pues al realizar la verificación junto un enlace de la Interpol se confirmó una orden de captura que fue emitida por la Unidad Judicial Penal de Ecuador por el delito de asesinato, por lo que fue entregado a las autoridades de ese país en calidad de expulsado.

El segundo caso fue el de un ciudadano ecuatoriano de 42 años que pretendía salir del país pero sobre él había una orden de captura vigente y una prohibición de salida de Ecuador, emitidas por ese país por inasistencia alimentaria, por lo que también fue entregado a las autoridades ecuatorianas.

Migración Colombia ha hecho controles fronterizos. Foto: Migración Colombia

El tercer caso fue el de una ciudadana colombiana que intentaba salir del país en el aeropuerto El Dorado hacia El Salvador, pero cuando las autoridades de Migración Colombia hicieron la verificación encontraron que tenía una circular roja emitida por México por una investigación relacionada a narcotráfico, por lo que fue dispuesta a la Policía Nacional para que adelanten el procedimiento correspondiente.

La ciudadana era buscada por la Interpol. Foto: Migración Colombia

En los últimos días Migración había informado de la identificación de cinco ciudadanos extranjeros que fueron detectados en Bucaramanga en un operativo coordinado con la Policía.

Cuatro de ellos fueron expulsados del país por representar un riesgo para la seguridad pues tenían comparendos por porte de armas cortopunzantes, riñas, irrespeto a la autoridad, consumo de estupefacientes en lugares no habilitados, entre otros. El quinto ciudadano había cumplido una pena en Colombia por el delito de extorsión agravada por lo que también fue expulsado.