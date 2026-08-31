Abelardo De La Espriella respondió el llamado del niño Liam Santiago, quien padece distrofia muscular de Duchenne: este fue el mensaje

El presidente Abelardo De La Espriella respondió al llamado que hizo, a través de sus redes sociales, el niño Liam Santiago, quien padece una delicada enfermedad: distrofia muscular de Duchenne.

El menor, oriundo de la ciudad de Cúcuta, relató que debe afrontar esta enfermedad día a día.

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El drama por el que atraviesa la familia del menor fue reconocido por el jefe de Estado: “Ya abordamos el caso del pequeño Liam Santiago y estamos en contacto directo con su familia”.

“Liam recibió su diagnóstico y atención médica en España y regresó a Colombia hace apenas 15 días. Su familia ya entregó las historias clínicas y los soportes médicos correspondientes”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó: “Hoy gestionamos una nueva valoración médica en Colombia, necesaria para confirmar su diagnóstico y definir e iniciar el tratamiento que requiera. La Nueva EPS garantizará la continuidad de su atención”.

“En Colombia, bajo el Gobierno del Tigre, no vamos a abandonar a ningún niño. Los vamos a cuidar y a proteger. Nuestros niños son sagrados y siempre serán una prioridad”, puntualizó el mandatario.

Este no es el único caso. Recientemente, el presidente De La Espriella indicó: “El clamor de un niño jamás será ignorado por este Gobierno”.

“Apenas conocí el mensaje que el pequeño Lucas me dejó en redes sociales, pidiendo ayuda ante las dificultades para recibir la atención que requiere por su delicada condición cardíaca, di la instrucción inmediata de actuar, sin dilaciones”, añadió.

“Hoy puedo darle un parte de tranquilidad al país: Lucas ya está recibiendo la atención médica requerida a través de la Nueva EPS y se encuentra en manos de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, quienes estarán al frente de su tratamiento”, insistió el mandatario.

Y concluyó en sus redes sociales: “También instruimos atender con la misma celeridad el caso de su padre, quien se encontraba a la espera de servicios médicos y ya está recibiendo la asistencia necesaria”.

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“La vida y la salud de nuestros niños están por encima de cualquier trámite o demora. Cuando un colombiano pida ayuda, el Estado tiene el deber de responder. No descansaré en articular todas las capacidades del Gobierno para proteger la vida y acompañar a las familias colombianas”, subrayó.