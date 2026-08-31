Isabel Zuleta asegura que “Petro sigue siendo el presidente” y regaña a quienes le dicen expresidente. “No lo admito”

La senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las caras más visibles del petrismo, está en el ojo de la polémica después de que se conoció un controvertido video en el que regaña a unas personas del Magdalena por llamar expresidente a Gustavo Petro.

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En el audiovisual, que poco a poco se ha hecho viral en las redes sociales, se observa a la congresista rodeada de varios ciudadanos en lo que parece ser una construcción de madera.

En el sitio hay principalmente hombres; algunos están sentados y mantienen la atención en las palabras de Zuleta. “Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, señaló la senadora.

“Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”, se le escucha decir.

Pese a que ya se demostró que en las más recientes elecciones no hubo ningún fraude electoral y Abelardo De La Espriella ganó de manera transparente, la militante del Pacto Histórico volvió a afirmar que hubo un “robo” en los comicios.

“¿Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, manifestó.

Una de las cosas que más llamó la atención fue que Zuleta habló de dos jefes de Estado. “Aquí empieza el debate: la clase popular tiene un presidente (Petro). Que los ricos se queden con su presidente (Abelardo), que nosotros tenemos el nuestro”, aseveró.

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Zuleta habló de la reforma agraria y aplaudió lo que las personas allí presentes habían hecho al ocupar tierras y sembrar. Además, según dijo, el siguiente objetivo será defender el agua.

“Por supuesto que cuenten conmigo. Llegué al Magdalena precisamente para articular una agenda por el agua en el Caribe colombiano. Logré la aprobación del primer debate de control político sobre el fenómeno de El Niño”, agregó.

Senadora Isabel Zuleta Foto: guillermo torres-semana

Con esas palabras terminó el video, pero la situación se difundió rápidamente en redes sociales y desató una polémica. Sin embargo, hasta el momento la senadora no se ha referido públicamente a sus declaraciones, que despertaron controversia.