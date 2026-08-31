Gabriela Muñoz no se dejó de Gustavo Bolívar y le respondió duro por llamarla provocadora de división: “Te pido respeto”

Gabriela Muñoz, la joven creadora de contenido y activista del petrismo envuelta en polémica por su supuesto poder en la Aerocivil, le respondió con dureza a Gustavo Bolívar después de que este la calificara como una “provocadora”.

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A través de su cuenta de X, el exsenador se refirió a la aparente división que existe en el interior del Pacto Histórico y, entre otras cosas, dijo que nunca ha visto a Muñoz, no la conoce y no la considera una delincuente, pero sí una “provocadora que nos divide”.

Ante esto, la joven no se quedó callada y utilizó la misma red social para exigirle respeto al excongresista y aclarar que no lo conoce de manera personal.

La mujer aseguró que calificarla de esta forma es una “afirmación injusta e irresponsable”, y señaló que solo es una persona que, con 19 años, es muy segura de sus capacidades y decidió trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política.

Gabriela Muñoz y Aerocivil. Foto: Instagram Gabriela Muñoz

“No divido a nadie. Lo ocurrido únicamente hizo visibles las rivalidades, deslealtades y disputas internas que existen desde hace años entre personas adultas que hoy pretenden atribuirme sus propios conflictos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el hecho de que haya encontrado respaldo, confianza y disposición no la convierte en una “amenaza” ni en la causa de la fractura que habría en el interior del petrismo.

Sobre esta división, Muñoz afirmó que la están provocando aquellos que ejercen un control político por medio de exclusiones, rivalidades y luchas por sus intereses. “Tampoco te sumes a los ataques contra una mujer joven por levantar la voz”, dijo.

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“Tienes muchos más años de experiencia que yo y, por eso, lo mínimo que espero es prudencia y responsabilidad. Quienes llevan años en la política no pueden trasladarle a una joven la responsabilidad por diferencias que ellos mismos han sido incapaces de resolver”, añadió.

En la misma publicación, la activista aseguró que existe una “profunda contradicción” si se considera que una joven como ella, perteneciente a la generación que en pocos años deberá continuar el proyecto político, es una provocadora.

“No pueden hablar de renovación, inclusión y apertura mientras intentan señalar o silenciar a las nuevas generaciones cuando adquieren voz propia”, aseveró.

La mujer cerró el mensaje diciendo: “No soy ninguna provocadora. Soy una joven con ideas, valentía, lealtad y la convicción de aportar al país. Si mi participación deja en evidencia divisiones que ya existían, no pueden responsabilizarme por ellas”.