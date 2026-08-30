Abelardo De La Espriella le declara la guerra a la corrupción y a la extorsión; anuncia creación del bloque de búsqueda

El Presidente Abelardo De La Espriella hizo una alocución este domingo, 30 de agosto, donde hizo importantes anuncios para el país.

Entre ellos, unos relacionados con dos delitos que aumentaron en los últimos cuatro años: la extorsión y la corrupción.

Por esa razón, el mandatario anunció cómo luchará contra esos delitos y anuncio la creación de un bloque de búsqueda.

“Esto lo mencioné en campaña y lo estoy cumpliendo. He ordenado la creación del bloque de búsqueda contra la extorsión, debe ser a nivel nacional y concentrará las capacidades del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de Colombia y con articulación de la Fiscalía y la judicatura para que la investigación e inteligencia sirva para identificar, ubicar y capturar a las estructuras que viven de extorsionar a los colombianos”, dijo el mandatario.

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