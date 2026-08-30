“Hoy comienza la reconstrucción de la patria”: presidente Abelardo De La Espriella hace importantes anuncios tras 20 días del terremoto

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo un paquete de medidas que corresponden a la segunda fase de la atención de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Hoy quiero anunciarle al país que comenzamos una etapa: la reconstrucción de la patria. Esto no quiere decir que abandonamos las labores de búsqueda; mientras haya un desaparecido, haremos todos los esfuerzos posibles”, dijo el mandatario de los colombianos.

El presidente agregó que, pese a la contingencia en varios territorios, es importante iniciar con la fase de recuperación de infraestructura. “Tendremos que empezar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas, hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverle a cientos de miles de familias la posibilidad de comenzar de nuevo”.

Sobre el balance de la emergencia, 20 días después del terremoto, el presidente aseguró que: “Hoy tenemos 452.782 colombianos afectados, pertenecientes a 213.400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. Desafortunadamente 331 personas perdieron la vida, 4497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidos”.

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