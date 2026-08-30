Una mujer falleció este domingo 30 de agosto en su vivienda, en Bogotá, tres días después de haberse sometido a una bichectomía en un establecimiento estético de la localidad de Antonio Nariño.

La Secretaría Distrital de Salud informó que ya adelanta verificaciones junto con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

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La emergencia fue reportada en la madrugada

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría Distrital de Salud, a las 5:21 a. m. de este domingo el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) recibió el reporte de una emergencia médica en un domicilio particular.

La entidad indicó que, mientras una ambulancia se desplazaba al lugar, se brindó asistencia remota mediante videollamada para realizar maniobras de reanimación básica.

A las 5:48 a. m., la tripulación médica llegó a la residencia y confirmó el fallecimiento de la paciente.

Posteriormente, se activó una unidad de apoyo psicológico para acompañar a sus familiares.

Según las indagaciones preliminares realizadas en el lugar, la mujer murió en su vivienda tres días después de haberse sometido a un procedimiento quirúrgico denominado bichectomía, en un establecimiento estético ubicado en Antonio Nariño.

Comunicado de la Secretaría Distrital de Salud sobre el fallecimiento de una mujer tras un procedimiento estético en Bogotá. Foto: Comunicado Secretaría de Salud de Bogotá

El establecimiento no estaba autorizado para cirugías plásticas

Uno de los puntos señalados por la Secretaría Distrital de Salud es que el establecimiento donde se realizó el procedimiento no contaba con autorización para la realización de cirugías plásticas.

La entidad explicó que el lugar tenía registro y habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde el 22 de marzo de 2024, bajo la condición de “Objeto social diferente a la prestación de servicios de salud”, para servicios de consulta externa de Medicina General, Dermatología y Psicología.

Aunque el establecimiento había recibido una visita de Inspección y Vigilancia con concepto favorable el 9 de junio de 2026, la Secretaría Distrital de Salud aclaró que esa habilitación no contemplaba la realización de cirugías plásticas.

Por lo tanto, el lugar no estaba autorizado para efectuar este tipo de procedimientos.

Previamente, el 22 de mayo, la Alcaldía Local había realizado un operativo en el sitio.

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Autoridades verifican al personal y las sedes

La Secretaría Distrital de Salud informó que actualmente avanza en la verificación de las credenciales del personal médico registrado y en la recopilación de información relacionada con el caso.

También señaló que fueron visitadas las tres sedes asociadas a la clínica, pero estas se encontraban cerradas al momento de la diligencia.

La entidad indicó que trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para acompañar las investigaciones y facilitar los requerimientos necesarios que permitan esclarecer los hechos.

Por ahora, la Secretaría no establece que la bichectomía haya sido la causa del fallecimiento.

Lo confirmado oficialmente es que la muerte ocurrió tres días después del procedimiento y que este se habría realizado en un establecimiento que no tenía autorización para practicar cirugías plásticas.

La Secretaría Distrital de Salud también hizo un llamado a la ciudadanía para verificar, antes de cualquier procedimiento estético o quirúrgico, que tanto el establecimiento como el personal médico cuenten con las habilitaciones exigidas.