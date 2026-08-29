Así responde la Nueva EPS a Abelardo De La Espriella tras el caso de Lucas, el niño que pidió no morir

En la noche de este sábado, 29 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó en sus redes sociales la atención médica para Lucas, el niño de 7 años que se había sometido previamente a tres cirugías de corazón abierto y que, a la falta de medicamentos, hizo un video solicitándole ayuda al mandatario para recibir la atención necesaria.

Abelardo De La Espriella confirma que Lucas ya recibe atención: “El clamor de un niño jamás será ignorado”

De La Espriella informó que el pequeño se encuentra en estos momentos en los servicios de salud requeridos a través de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga.

“El clamor de un niño jamás será ignorado por este Gobierno. Hoy puedo darle un parte de tranquilidad al país: Lucas ya está recibiendo la atención médica requerida a través de la Nueva EPS y se encuentra en manos de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, quienes estarán al frente de su tratamiento”, señaló el mandatario.

Tras conocerse la noticia acerca de la llegada del joven a la capital del departamento de Santander, la Nueva EPS se pronunció al respecto.

A través de un trino en su cuenta de X, la entidad sanitaria agradeció el monitoreo y preocupación ante el caso de Lucas, en donde afirman que estarán acompañando al menor y a su familia en el proceso de tratamiento médico.

“Agradecemos el seguimiento y la articulación institucional frente al caso de Lucas. Desde Nueva EPS acompañamos a Lucas y a su familia y coordinamos su traslado a Bucaramanga para que reciba la atención especializada que requiere. Nuestra prioridad es su bienestar y la continuidad de su atención y la de nuestros afiliados”, comenta la EPS.

La entidad había estado llevando a cabo la coordinación para dirigir al pequeño a Bucaramanga en horas de la mañana, informando que la fundación que atiende a Lucas es una institución de cuarto nivel que cuenta con los servicios y el equipo médico especializado que requiere su condición.

Adicionalmente, la Nueva EPS comentó que comprendía a la perfección toda la preocupación que se estaba generando en materia de la salud del niño y la importancia de ofrecer respuestas oportunas ante sus necesidades de salud.

Los pronunciamientos por parte del organismo se dan luego de que el pequeño fuera viral por un video publicado pidiéndole ayuda a De La Espriella, afirmando que su madre estuvo “luchando” por alrededor de un año para que le pudieran concretar unos exámenes, además de practicarle unos procedimientos.

La falta de atención y alternativas derivó en el llamado del presidente de Colombia, ordenando al Ministerio de Salud aplicar las medidas necesarias para tratar la salud de Lucas.