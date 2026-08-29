Fuerte accidente en la vía La Pintada–Manizales deja tres muertos y varios heridos: hay paso restringido

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado, 29 de agosto, en la vía que comunica a Manizales con Medellín, a unos 27 kilómetros del municipio de La Pintada, Antioquia.

En el siniestro estuvieron involucrados un bus de Expreso Bolivariano y un tractocamión, dejando, de manera preliminar, tres personas fallecidas y 15 lesionadas.

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Tras el hecho, las autoridades y organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender a los afectados. La zona fue acordonada mientras se realizaba la atención de la emergencia y el retiro de los vehículos involucrados, por lo que el tránsito permanece habilitado únicamente por un carril.

De acuerdo con la información preliminar, el bus transportaba 33 pasajeros al momento del siniestro. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría variar mientras avanzan las labores de atención y se consolida el reporte oficial.

Se registró un grave accidente de tránsito que dejó tres personas fallecidas y 15 más lesionadas, luego de la colisión de un tractocamión con un bus de Expreso Bolivariano en la vía Manizales-Medellín. pic.twitter.com/UOwe7RplVo — Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 29, 2026

Además, entre las personas que perdieron la vida se encuentra el conductor del bus y una pareja que, al parecer, tenía previsto viajar hasta Buga. Por su parte, el conductor del tractocamión resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades manejan la hipótesis, según información preliminar, de que el bus habría intentado adelantar en la vía e invadido el carril contrario, donde se produjo el choque con el tractocamión. No obstante, las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Accidente entre bus y tractocamión deja 3 fallecidos y cerca de 15 lesionados en la vía La Pintada–Manizales.



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Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló, a través de su cuenta oficial de X, que los heridos fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido en la vía La Pintada–Manizales, que deja preliminarmente tres personas fallecidas y quince lesionados, quienes fueron remitidos a los hospitales de La Pintada, Marmato y Supía. Dios les dé sosiego a los familiares de las víctimas y permita la pronta recuperación de los lesionados. La vía permanece cerrada mientras avanzan las labores de atención. Seguimos atentos a la evolución de esta tragedia”, escribió en la red social.