Trágico accidente quedó en video: hombre se bajó de la moto, esta se cayó y un camión lo arrolló

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, y dejó a un motociclista sin vida. El hecho se presentó este 18 de agosto en el sector de La Esperanza.

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El accidente ocurrió hacia el mediodía y fue grabado por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes, que rápidamente se han hecho virales, se ve el momento en el que el motociclista llega y se parquea sobre la berma justo detrás de otra moto.

El hombre se bajó por el lado que está pegado a la vía; en ese momento pasó un camión rojo. Hasta ahí todo avanzaba con normalidad, incluso había algunas personas a las afueras de los locales.

Así quedó la zona tras el grave accidente. Foto: API

La escena cambió por completo después de que la moto cayera sobre el sujeto; este terminó cayendo a la vía justo cuando un vehículo de carga transitaba.

Lastimosamente, el camión no alcanzó a frenar a tiempo y una de las llantas le terminó pasando por encima a la víctima, mientras que algunos testigos observaban.

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De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el hombre murió en el sitio debido a las heridas que le produjo el grave accidente. Hasta el punto llegaron las autoridades y realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las primeras pesquisas.

De manera oficial no se ha identificado a quien perdió la vida en este hecho, pero se habla de que es un hombre de 46 años de edad y que no sería oriundo de Cajamarca.

Las investigaciones se encuentran en marcha para esclarecer en su totalidad lo ocurrido, para lo cual será clave el video e identificar a la víctima.