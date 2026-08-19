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Trágico accidente quedó en video: hombre se bajó de la moto, esta se cayó y un camión lo arrolló

La imagen se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales, mientras que las autoridades ya se encuentran al frente del caso.

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Redacción Nación
19 de agosto de 2026 a las 11:46 a. m.
Accidente de tránsito en Cajamarca, Tolima.
Accidente de tránsito en Cajamarca, Tolima. Foto: API

Un grave accidente de tránsito se registró en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, y dejó a un motociclista sin vida. El hecho se presentó este 18 de agosto en el sector de La Esperanza.

La gravedad de las lesiones provocadas por el siniestro le causó la muerte pocos minutos después de llegar al hospital.
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El accidente ocurrió hacia el mediodía y fue grabado por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes, que rápidamente se han hecho virales, se ve el momento en el que el motociclista llega y se parquea sobre la berma justo detrás de otra moto.

El hombre se bajó por el lado que está pegado a la vía; en ese momento pasó un camión rojo. Hasta ahí todo avanzaba con normalidad, incluso había algunas personas a las afueras de los locales.

Así quedó la zona tras lo ocurrido.
Así quedó la zona tras el grave accidente. Foto: API

La escena cambió por completo después de que la moto cayera sobre el sujeto; este terminó cayendo a la vía justo cuando un vehículo de carga transitaba.

Lastimosamente, el camión no alcanzó a frenar a tiempo y una de las llantas le terminó pasando por encima a la víctima, mientras que algunos testigos observaban.

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Conductor arrolló a cuatro personas en Barranquilla: dos muertos y dos heridos, entre ellos, un policía

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el hombre murió en el sitio debido a las heridas que le produjo el grave accidente. Hasta el punto llegaron las autoridades y realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las primeras pesquisas.

De manera oficial no se ha identificado a quien perdió la vida en este hecho, pero se habla de que es un hombre de 46 años de edad y que no sería oriundo de Cajamarca.

Las investigaciones se encuentran en marcha para esclarecer en su totalidad lo ocurrido, para lo cual será clave el video e identificar a la víctima.