Una de las voces más famosas de Bogotá podría llegar al Metro: esta fue su audición

El Metro de Bogotá avanza en medio de las obras de su primera línea y, mientras se prepara la llegada de los futuros pasajeros, comienza a tomar forma un aspecto particular del sistema: cómo sonará.

¿Volvió a caer granizo en Bogotá? Imágenes con calles cubiertas de hielo

En medio de esta conversación apareció un nombre ampliamente conocido por los bogotanos. Se trata de Miguel Rincón, el hombre detrás de algunas de las voces de perifoneo más reconocidas de la capital y quien decidió hacer su propia prueba.

La propuesta surgió a partir de los comentarios de ciudadanos y seguidores que plantearon que la voz de Rincón podría encajar en el Metro. Ante esta posibilidad, el locutor grabó una demostración en la que adaptó su tradicional estilo de pregón a diferentes situaciones que podrían presentarse durante los recorridos.

En uno de los mensajes imaginó la llegada de un tren a la estación Santa Isabel y entregó una recomendación relacionada con el ingreso y la salida de los pasajeros.

También recreó un anuncio dirigido a quienes intenten ingresar al sistema sin pagar el pasaje, apelando a la cultura ciudadana.

Finalmente, Rincón se presentó como una posible opción para acompañar con su voz a los usuarios del Metro y manifestó su disposición para asumir este reto.

Aunque su nombre puede no ser tan familiar para todos, la voz de Miguel Rincón sí lo es para miles de habitantes de la capital.

Miguel Rincón presentando su propuesta para la voz del metro. Foto: Captura tomada de redes sociales

Durante cerca de cinco décadas se ha dedicado al perifoneo, especialmente para vendedores ambulantes que recorren diferentes barrios ofreciendo productos como frutas, verduras, tamales y mazamorra.

Su particular manera de anunciar productos y su tradicional saludo hicieron que su voz se convirtiera en parte del paisaje sonoro de Bogotá.

Con el paso de los años, además de comerciales para vendedores, ha realizado grabaciones para anuncios comunitarios, búsqueda de mascotas y otros servicios.

Ahora, esa voz que durante años ha anunciado productos por las calles de la capital fue trasladada a un escenario completamente diferente: los vagones y estaciones del Metro.

Revelan la estrategia que había detrás de los moños amarillos en los vehículos de Bogotá

Por ahora, la grabación de Rincón no representa una selección oficial. La Empresa Metro de Bogotá desarrolló durante 2026 el llamado Vocímetro, una iniciativa de participación ciudadana para conocer qué sonidos, tonos y mensajes consideran los bogotanos apropiados para el futuro sistema.

Así, mientras Bogotá se prepara para la llegada de su primera línea del Metro, la propuesta de Miguel Rincón abrió una opción entre las tantas que se han presentado para representar uno de los nuevos transportes en Bogotá.