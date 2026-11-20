Un ciudadano de República Dominicana publicó un video en redes sociales en el que pidió ayuda tras quedarse sin dinero durante su viaje a Colombia, donde esperaba conocer personalmente a una mujer con la que, asegura, llevaba dos años de relación a distancia.

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En la grabación, el hombre manifestó que habría enviado 14.500 dólares a quien, al parecer, era su novia, para que guardara el dinero antes de su llegada al país. Sin embargo, según su relato, cuando aterrizó en el país e intentó comunicarse con ella, no obtuvo ninguna respuesta.

El extranjero denuncia que la mujer dejó de contestar sus llamadas y lo bloqueó, por lo que no ha podido establecer contacto ni encontrarla después de llegar al aeropuerto. Esta situación, según explicó, lo dejó sin los recursos económicos que tenía previstos para permanecer en territorio colombiano.

“Estoy varado aquí en Colombia”, expresó el hombre durante el video, en el que también mostró su preocupación por no tener dinero para atender sus necesidades mientras intenta encontrar una solución a lo sucedido.

Ciudadano dominicano fue estafado por una mujer colombiana que era su supuesta pareja. Foto: Foto: redes sociales

De acuerdo con su testimonio, el viaje desde República Dominicana tenía como propósito conocer personalmente a la mujer con la que dice que mantuvo una relación durante dos años a través de redes sociales.

En diferentes momentos de la grabación, el ciudadano dominicano reiteró que no sabía qué hacer. El hombre insistió en que no contaba con dinero y que la persona a la que había enviado sus ahorros no respondía sus mensajes ni llamadas. Por esta razón, manifestó su preocupación por encontrarse en un país extranjero sin recursos económicos ni alguien que pueda orientarlo.

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El video generó atención en redes sociales debido al monto que, según su versión, habría entregado antes de viajar y a las circunstancias en las que asegura haber quedado después de su llegada a Colombia.

Hasta el momento, la información conocida corresponde al testimonio publicado por el propio extranjero. No se conocen detalles adicionales sobre la identidad de la mujer, las condiciones en las que se realizaron las transferencias ni si el hombre presentó una denuncia ante las autoridades por lo ocurrido.