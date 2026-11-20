Ocho caimanes aguja han sido rescatados y liberados nuevamente en su entorno natural durante el último año en Cundinamarca. Los procedimientos, adelantados por la Corporación Autónoma Regional (CAR), han sido posibles gracias a los reportes de ciudadanos que alertaron sobre la presencia de estos animales en zonas residenciales y condominios campestres.

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Los casos se registraron en diferentes sectores de la cuenca del río Bogotá, específicamente en los municipios de Girardot y Ricaurte. Los ejemplares fueron atendidos por los equipos de emergencia y especialistas ambientales, quienes realizaron valoraciones veterinarias antes de determinar si estaban en condiciones de regresar a su hábitat.

Entre los rescates más recientes se encuentra el de una hembra localizada en el sector Caños del Norte, en Girardot, donde el animal fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional, y posteriormente examinado por profesionales de la CAR.

Otro procedimiento se realizó en el sector El Peñón, donde fue encontrado un macho en una zona residencial. Este ejemplar también fue rescatado por los bomberos y trasladado para su posterior liberación. Los seis casos restantes corresponden a reportes de habitantes de condominios campestres, cinco en Girardot y uno en Ricaurte.

Los animales fueron dejados en su habitad natural después de las verificaciones veterinarias pertinentes. Foto: Jorge Orozco

Esta especie cumple funciones fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Según explicó Camila Velásquez, directora regional Alto Magdalena de la CAR, estos reptiles contribuyen al control de las poblaciones de peces y otros organismos.

También son considerados una especie sombrilla, pues su conservación favorece el funcionamiento de los ecosistemas en los que habitan. Entre sus aportes se encuentran la incorporación de nutrientes como fósforo y nitrógeno al agua y su contribución a la oxigenación de estos espacios.

Sin embargo, el caimán aguja (Crocodylus acutus) enfrenta diferentes amenazas. En Colombia está catalogado como una especie en peligro, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como vulnerable a nivel global. El tráfico ilegal, la transformación de su hábitat y la contaminación de los cuerpos de agua están entre los factores que afectan su supervivencia.

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Ante este panorama, la CAR también desarrolla actividades de educación ambiental, en las que ha entregado 300 cartillas pedagógicas a niños y adultos de municipios donde habita el reptil, además de realizar encuentros para promover su protección.

Velásquez recordó que estos animales no suelen atacar si no se sienten amenazados y advirtió que las personas también pueden representar un peligro para ellos cuando afectan sus ejemplares o los entornos naturales donde viven.