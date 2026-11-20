Los reclamos de los afiliados no son menores. Desde la asociación de usuarios advierten que conseguir una cita especializada se ha convertido en un problema.

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De acuerdo con el centro hospitalario, la decisión responde al crecimiento sostenido de la cartera y al incumplimiento de los compromisos de pago. Las cifras evidencian el deterioro de la situación financiera: entre marzo de 2024 y octubre de 2026, la deuda pasó de $47.139 millones a $90.314 millones, lo que representa un incremento cercano al 92 %.

Una nueva dificultad para los afiliados de Nueva EPS se presenta en Manizales. El SES Hospital Universitario de Caldas anunció que suspenderá la prestación de servicios de salud no urgentes a los usuarios de esta entidad a partir del viernes 20 de noviembre, debido a una millonaria deuda que supera los $90.000 millones.

SES Hospital Universitario de Caldas Foto: Captura de pantalla Alcaldía de Manizales / API

Desde la institución advirtieron que el deterioro en el flujo de recursos compromete su liquidez y sostenibilidad financiera. Por esta razón, condicionaron el restablecimiento de los servicios a que existan garantías efectivas de pago y gestión de la cartera.

“Desde el SES Hospital Universitario de Caldas, mantenemos su disposición al diálogo y al restablecimiento de los servicios tan pronto existan las condiciones efectivas de pago”, señaló Jhon Jairo Duque, director asistencial del hospital.

Fachada de una de las sedes de la Nueva EPS Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Los pacientes también denuncian dificultades para conseguir citas

La decisión genera preocupación entre los afiliados de Nueva EPS en Manizales y el departamento de Caldas. Gabriel Palacio, presidente de la Asociación de Usuarios de la entidad, cuestionó la situación y aseguró que los pacientes ya enfrentan obstáculos para acceder a diferentes servicios especializados.

Según explicó, los usuarios reciben respuestas como falta de disponibilidad de agendas o daños en equipos médicos cuando intentan programar citas de otorrinolaringología, tomografías y ecocardiogramas, entre otros procedimientos.

Palacio considera que la falta de pagos del asegurador termina ejerciendo presión sobre la prestación de los servicios y perjudicando directamente a los pacientes.

Mientras continúa la controversia por la deuda, los afiliados deberán enfrentar esta nueva restricción en el acceso a servicios no urgentes. El hospital, por su parte, insiste en que necesita recuperar las condiciones financieras que permitan garantizar la sostenibilidad de su operación.