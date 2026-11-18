Mantenerse saludables, retrasar los efectos del envejecimiento y mejorar la calidad de vida se ha convertido en una prioridad para muchas mujeres.

Esa búsqueda también se refleja en su bolsillo: cada vez destinan más dinero a suplementos, tratamientos y servicios relacionados con la longevidad.

Sin embargo, la oferta disponible todavía no responde a sus expectativas. Un estudio de Boston Consulting Group (BCG) encontró que las necesidades insatisfechas de las mujeres en perimenopausia y menopausia representan una oportunidad de aproximadamente U$350.000 millones para el mercado global de la longevidad.

La investigación revela que, aunque son las consumidoras que más invierten en este segmento, sus niveles de satisfacción siguen siendo limitados.

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Las mujeres son las que más gastan en longevidad

El informe global de longevidad 2026, titulado The $350 Billion Longevity Mismatch in Women’s Health, fue elaborado para el St. Moritz Longevity Forum y se basa en una encuesta a 10.608 personas en 12 países.

Uno de sus principales hallazgos es que las mujeres que atraviesan la perimenopausia o la menopausia son las consumidoras más activas de soluciones relacionadas con la longevidad.

Su adopción de suplementos, tratamientos y servicios especializados supera entre 15 y 22 puntos porcentuales la de otras mujeres y los hombres.

También han probado, en promedio, 3,3 intervenciones más que otras mujeres y 2,9 más que los hombres.

Sin embargo, esa mayor búsqueda de alternativas no se traduce en una satisfacción superior: cerca del 50 % manifiesta estar satisfecha con las soluciones disponibles.

La diferencia también aparece en el presupuesto. Este grupo registra un gasto mensual mediano de US$84 en productos y servicios de longevidad, por encima de los US$68 de otras mujeres y los US$73 de los hombres.

La disposición a invertir todavía más es otro dato que llama la atención.

Cerca de una de cada tres mujeres en estas etapas afirma que aumentaría su gasto hasta U$108 mensuales si encontrara productos y servicios que respondieran mejor a sus necesidades.

El interés por mantenerse saludables y retrasar los efectos del envejecimiento. Foto: Getty Images

Una oportunidad millonaria para la industria

El estudio también advierte sobre la limitada representación femenina en la investigación clínica.

Como referencia, señala que en Estados Unidos las mujeres representan, en promedio, apenas el 40 % de los participantes en ensayos clínicos.

Laure Bezert, partner de BCG, considera que esta situación dificulta el desarrollo de soluciones relevantes y respaldadas por evidencia para atender las necesidades de salud femenina.

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La directiva sostiene que reducir esta brecha puede mejorar los resultados médicos y abrir oportunidades para sectores como la industria farmacéutica, las empresas de tecnología y consumo, las aseguradoras, los empleadores y los inversionistas.

El panorama deja una conclusión para el mercado de la longevidad: las mujeres ya están dispuestas a invertir más en su salud y bienestar, pero esperan alternativas que realmente respondan a sus necesidades.

Los U$350.000 millones estimados por BCG reflejan el tamaño de una oportunidad que la industria todavía tiene pendiente atender.