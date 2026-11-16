Por medio de un comunicado oficial, la Fundación Liga Central contra la Epilepsia (LICCE), alertó sobre la grave crisis económica que atraviesa y por la que estaría a punto de cerrar sus puertas de manera permanente, después de “47 años de entrega ininterrumpida a la atención médica y psicosocial de miles de pacientes, en su mayoría niños y familias de estratos 1, 2 y 3 y Sisbén”.

En su pronunciamiento, la fundación se refirió a millonarias deudas que, según afirmó, varias EPS mantienen con la institución y que han repercutido directamente en el desarrollo de los programas de atención dirigidos a sus pacientes.

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“Las EPS Famisanar, Salud Total, Aliansalud y Compensar le deben a la LICCE $858 millones de pesos, lo que ha generado un flujo de caja mínimo y una deuda propia de $1.181 millones. De la cual el 77 % corresponde a honorarios del personal asistencial y administrativo, y el 23 % restante a obligaciones financieras”, precisó.

Ante este panorama que, de acuerdo con la fundación, no solo compromete su estabilidad económica y su capacidad operativa, sino que también pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y el acompañamiento médico que requieren sus pacientes, afirmó que hizo un llamado al presidente de la República y a la ministra de salud, Ana María Vesga.

“Directivos de la LICCE enviaron una carta al Señor Presidente de la República, Dr. Abelardo De La Espriella, y a la Señora Ministra de Salud, Dra. Ana María Vesga, para alertar sobre la situación y solicitar su intervención urgente”, indica en el comunicado.

Por otro lado, la Fundación Liga Central contra la Epilepsia extendió una invitación a empresas públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, organizaciones no gubernamentales, otras fundaciones y a la ciudadanía en general para que se sumen a la Donatón Pro-Recursos; esta iniciativa busca recaudar fondos que permitan garantizar la continuidad en la atención de más niños diagnosticados con epilepsia.

“La epilepsia no es una condena, pues dos de cada tres pacientes logran controlarla con el tratamiento adecuado y a tiempo. Pero cada mes de demora puede significar que un paciente pierde su oportunidad de aprender, de trabajar y de ser aceptado”, recalcó la Dra. Laura Guío, Directora Neuropediatra de la Liga.

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Además, la especialista señaló la importancia de tener en cuenta que, detrás de cada paciente con esta enfermedad neurológica, sus familiares y su entorno también se ven afectados cuando no puede ser atendida de manera adecuada.

De esta manera, la institución resumió que los tres aspectos que pueden dar una solución a esta situación que atraviesa corresponden al pago de las deudas, la alianza de empresas a través del Plan Padrino y el apoyo a la Donatón Pro-Recursos.