El plan de choque del Gobierno para atender los pendientes en la entrega de medicamentos y la realización de procedimientos registra avances, aunque todavía enfrenta un volumen importante de casos por resolver. Según el Ministerio de Salud, el 51 % de los pacientes reportados con medicamentos pendientes cuenta con el cierre de sus casos.

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Con corte al 14 de octubre, las EPS reportaron la entrega de 12.514.638 unidades de medicamentos, lo que equivale a un avance del 42,89 % frente al total de unidades identificadas como pendientes. En el primer corte, el indicador se ubicaba en el 31,2 % y en el anterior había llegado al 39,23 %.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que cerca de 1,6 millones de personas tienen pendientes relacionados con medicamentos, tratamientos o procedimientos. Según indicó, el plan se desarrolla con todas las EPS y busca atender a los 52 millones de afiliados al sistema de salud.

“Superar el 50 % es un avance importante, pero significa también que todavía tenemos prácticamente la otra mitad de los pacientes por resolver”, afirmó la funcionaria, quien señaló que el seguimiento debe centrarse en los medicamentos efectivamente entregados y los servicios prestados.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que cerca de 1,6 millones de personas tienen pendientes relacionados con medicamentos. Foto: Getty Images

Pese a los avances reportados, las barreras de acceso a los servicios de salud siguen siendo uno de los principales problemas del sistema. Según el informe presentado por el Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 peticiones, quejas, reclamos y denuncias, de las cuales el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso. Además, el 84,5 % de los reclamos por tecnologías en salud correspondió a medicamentos financiados con recursos de la UPC.

En cuanto a los procedimientos, el Ministerio reportó 434.828 casos resueltos en el corte más reciente, frente a los 168.422 registrados en la medición anterior. Sin embargo, el avance general en este componente alcanza el 13 %, mientras que el 87 % de los registros pendientes continúa en seguimiento. En términos de personas, el avance es de aproximadamente el 15,6 %.

El Gobierno mantendrá la verificación de los cierres reportados por las EPS y el seguimiento periódico al plan hasta el 31 de diciembre de 2026. La prioridad, según el Ministerio, estará en los pacientes con condiciones de mayor riesgo y en los territorios con más casos pendientes.

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Vesga también se refirió a la acumulación de trámites en el Invima. De acuerdo con la ministra, la entidad acumula más de 16.000 trámites atrasados, situación relacionada, entre otros factores, con el rezago de sus sistemas de información.

“La meta no es mejorar un porcentaje. La meta es que el paciente que estaba esperando reciba su medicamento, tenga su procedimiento y pueda continuar su tratamiento. Mientras existan pendientes, el Plan de Choque continúa”, concluyó la ministra Ana María Vesga.