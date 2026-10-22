Vivienda

Tasa de interés alta es mala para financiar vivienda, pero necesaria para bajar inflación: gerente de BanRepública

En Congreso de Camacol Leonardo Villar expresó que déficit fiscal del año entrante sería similar al que tuvimos en la pandemia.

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Redacción Economía
22 de octubre de 2026 a las 10:24 a. m.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República Foto: Camacol / Cortesía

No es casual que la vivienda en Colombia haya tenido caídas tan abruptas. Se juntaron múltiples circunstancias; la modificación de la política de subsidios, por ejemplo, pero, en particular, las tasas de interés altas que ha tenido que utilizar el Banco de la República para tratar de controlar la inflación y llevarla a la meta.

A ello se refirió Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en el Congreso de Camacol, en donde dijo a los constructores que era consciente de que tasas altas son malas para la vivienda, pero son necesarias para controlar la inflación.

En el fondo tendrán un efecto sobre este golpeado sector, ya que los créditos de vivienda son a largo plazo, por lo tanto, una expectativa de que la inflación está controlada es lo que ayudará a que se logre entrar en la ruta para finalmente poder bajar las tasas de interés.

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