La economía se desploma en cinco regiones y el crecimiento nacional roza el cero

El terremoto, las altas temperaturas provocadas por los incendios forestales, así como la caída del sector vivienda, le están pasando una costosa factura a la economía nacional. Así lo sostiene el más reciente informe Pulso Económico Regional del Banco de la República, que estima cómo le fue a la actividad productiva en el tercer trimestre del año.

Solo hasta noviembre, el Dane dará a conocer los datos del PIB del periodo agosto-septiembre de 2026; no obstante, el informe del Emisor indica que la economía colombiana continuó perdiendo dinamismo durante ese periodo, luego de crecer 3,5 % en el segundo trimestre.

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El Pulso Regional indica que en el tercer trimestre el país habría registrado un crecimiento anual cercano a cero, como resultado de una caída de la actividad productiva en cinco de las siete regiones del país. El Suroccidente y la región Central Cafetera registraron los mayores deterioros, mientras que la vivienda, el sector agropecuario y las actividades financieras presentaron los resultados más débiles.

En general, todas las regiones tuvieron un desempeño inferior al del segundo trimestre, aunque Bogotá y Nororiente lograron mantenerse en terreno positivo.

Los más golpeados

El derrumbe de la actividad económica del Suroccidente y la región Central Cafetera fue principalmente consecuencia de los efectos del terremoto sobre la infraestructura, la industria y las ventas de vivienda nueva.

Pulso Económico Regional, tercer trimestre de 2026. Foto: Banco de la República

Según el Emisor, los daños materiales, la menor demanda y la cautela de los consumidores afectaron el desempeño empresarial. A estas dificultades se sumaron las altas temperaturas y los incendios, que perjudicaron la producción agropecuaria.

Antioquia, el Caribe y los Llanos Orientales también registraron variaciones anuales negativas, aunque con una exposición menor al terremoto. En estas regiones, las condiciones climáticas adversas y la menor disponibilidad de agua afectaron las actividades agrícolas, mientras que las ventas de vivienda nueva continuaron retrocediendo.

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Otro sector que contribuyó al deterioro regional fue el hotelero. El informe señala que esta actividad tuvo un comportamiento desfavorable en Antioquia, el Caribe, la región Central Cafetera y el Suroccidente, debido a una tasa de cambio menos favorable para los turistas internacionales, los problemas de orden público y las consecuencias del sismo.

En los Llanos Orientales, la menor disponibilidad de arroz para la industria alimentaria también afectó la producción manufacturera.

Vivienda, agro y crédito, los más afectados

Por sectores económicos, el Banco de la República identificó tres actividades con variaciones negativas: vivienda, agropecuario y financiero.

El agro continúa siendo uno de los sectores más sensibles a los fenómenos climáticos. Foto: Getty Images

En el mercado inmobiliario, las ventas de vivienda disminuyeron por los elevados costos de financiación, la menor disponibilidad de subsidios y la incertidumbre de los compradores. El terremoto agravó la situación al provocar suspensiones temporales de obras y dificultades para cerrar negocios.

El sector agropecuario, por su parte, enfrentó menores niveles de producción asociados con las altas temperaturas y los mayores costos, que desestimularon algunas siembras. El crecimiento de determinados productos pecuarios compensó parcialmente estas dificultades.

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En las actividades financieras, los desembolsos de crédito disminuyeron por la menor disposición de hogares y empresas a endeudarse, junto con condiciones de financiación más restrictivas.

La industria y el comercio también perdieron velocidad, aunque mantuvieron variaciones anuales positivas. La primera enfrentó una demanda débil, mayores costos y daños asociados con el terremoto, mientras que el comercio sufrió por la cautela de los consumidores. Sin embargo, las ventas de vehículos y motocicletas continuaron creciendo.

Las excepciones

El transporte fue una excepción, pues aceleró su crecimiento en el tercer trimestre gracias a una mayor movilización de carga terrestre y aérea, pese a las dificultades del transporte urbano de pasajeros.

El transporte de carga es una de las actividades que mantienen un buen ritmo en el país en 2026. Foto: Gobernación del Valle

Bogotá y Nororiente fueron las únicas regiones que conservaron resultados anuales positivos, impulsadas por la industria y el transporte. En la capital también contribuyó el comercio, favorecido parcialmente por las donaciones destinadas a las zonas afectadas por el terremoto.

El informe advierte que sus resultados corresponden a estimaciones construidas con sondeos empresariales e información estadística disponible, por lo que no equivalen a las cifras oficiales del producto interno bruto regional.