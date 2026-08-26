“Mayor inflación haría que el dólar baje aún más”: Leonardo Villar sustentó el apretón en las tasas de interés aplicado por BanRepública

La fuerte apreciación del peso colombiano frente al dólar fue uno de los temas que tocó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, al instalar la versión 60 de la Convención Bancaria, en la que se reúnen decenas de banqueros y miles de participantes interesados en las políticas financieras, cuando el país está expectante frente a un nuevo modelo de manejo de la economía.

Precio del dólar, en mínimos desde hace 15 años

Villar, tras explicar varias razones que han llevado al comportamiento del peso colombiano frente al dólar -que es relativamente distinto a otros países de la región- puso algunas cifras que evidencian la dimensión de la situación.

“La tasa de cambio real alcanzó un máximo en el segundo semestre de 2022. Desde allí ha caído en cerca de 33 % hasta ubicarse, en julio, en niveles similares a los mínimos históricos observados hace cerca de 15 años”.

Convención bancaria en Cartagena, en su versión 60 Foto: Martha Morales Manchego / Semana

En sus argumentaciones, el gerente del Emisor explicó que, cuando existen presiones inflacionarias que actúan de manera particularmente fuerte sobre los bienes y servicios no transables (los que se consumen donde se producen), como sucede con la expansión fiscal o con el aumento del salario mínimo, la tasa de cambio real tiende a reducirse.

“Eso es lo que estamos observando en los últimos años en Colombia”, argumentó Villar, al referirse a que ese fue el camino tomado por el gobierno saliente.

Para el directivo del banco central, el asunto con la apreciación real del peso (el dólar en bajo precio) y la pérdida de competitividad de la producción colombiana frente al exterior no se arreglaría mediante políticas de expansión monetaria que facilitaran una mayor inflación.

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