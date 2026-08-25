¿Ahora hay que subir el dólar? El debate acerca de lo conveniente con la divisa; para arriba o para abajo

El sorprendente dólar en Colombia no para de moverse y buscar la manera de sobrepasar la barrera de los 3.000 pesos, lo que ya empieza a preocupar a muchos analistas que piensan en el impacto negativo que está ocasionando esa tendencia en algunos sectores de la economía.

El 24 de agosto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3048,12 pesos, empezando una nueva semana a la baja, con cifras que no se veían desde 2018, luego de haber acumulado en los últimos 7 días una depreciación frente al peso colombiano de 3,08 %.

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El panorama está causando controversia, pues mientras unos estiman que ya es hora de que se tomen medidas para que el dólar vuelva a subir, hay otros expertos que afirman que los pone a pensar el argumento según el cual, hay un fuerte impacto sobre la competitividad exportadora.

Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda del gobierno de Juan Manuel Santos, le dedicó un espacio amplio al tema del dólar, sobre el cual, dijo, “quién se lo iba imaginar”, luego de que hace un año la divisa cotizaba por encima de los 4.000 pesos.

El economista se refirió al caso concreto de los exportadores, quienes, a su juicio, no solo están recibiendo menos pesos por cada dólar exportado, sino que tuvieron que asumir los costos de los incrementos laborales, tanto en alzas salariales como en pago de recargos y dominicales.

Desde noviembre de 2022 a hoy, la apreciación del peso colombiano va en 41 %, por lo que Cárdenas enfatizó en que el país está viviendo una situación parecida a la de la época de la bonanza petrolera, pero ahora, sin petróleo. “En términos reales, hemos perdido 41 % de competitividad”, indicó.

Entre tanto, a Felipe Campos, de la firma Alianza Valores, dice que lo pone a pensar ese tema que relaciona la caída del dólar con la competitividad exportadora. “Habrá ejemplos de todo tipo, pero en el caso del café, en pesos colombianos subió 400 % desde el 2020 y hoy, con la caída reciente, igual está 200 % arriba de la prepandemia”.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda Foto: Youtube

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, también dio su opinión sobre el tema que ahora ocupa un espacio en el pensamiento de muchos analistas. “Me parece que no es una buena idea convertir la tasa de cambio en un objetivo de política pública para proteger a sectores perjudicados por la apreciación del peso, varios de los cuales, además, se beneficiaron enormemente cuando el dólar estuvo por encima de $4.500″, afirmó.

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Según argumentó Mejía, asumir esa posición introduciría un problema que llamó “de riesgo moral”. Todo, porque “se genera la expectativa de que el Estado debe proteger a las empresas frente al riesgo cambiario, reduciendo los incentivos para diversificar mercados y fuentes de ingresos, aumentar la productividad y utilizar adecuadamente mecanismos de cobertura”.

El Banco de la República, a través de su gerente, Leonardo Villar, anunció el incremento en las reservas internacionales, lo que lleva a que se saquen dólares de Colombia, para ponerlos en el exterior, lo que a su vez ayuda a que existan menos dólares en el mercado, de manera que el precio pueda buscar un punto de equilibrio.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Foto: nicolás linares

Entonces, ¿comprar o no comprar?

El dólar a bajo precio alebresta a inversionistas, porque de inmediato piensan en adquirir este activo para luego ganar utilidades cuando de nuevo la moneda estadounidense cobre valor frente al peso y se remonte, aunque quizás ya no hasta los linderos de los 5.000 pesos que tocó en los inicios del gobierno anterior.

Felipe Campos se refiere al asunto y señala que cada caída en 500 alguien del dólar, son muchos los que salen a decir: “es una oportunidad histórica de compra de dólar en el país. Eso me recuerda cuando superó los 2.000 peos en 2014: todos contaban la misma historia pero al revés, diciendo que la subida era temporal e irracional”.

Felipe Campos Gte. de Inversión de Alianza Valores Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

En ese sentido, Campos expresa que, a su juicio, “antes que comprar las caídas, para mí, la salsa secreta es usar los rebotes —que son impredecibles por naturaleza— para recomendar su venta”.

En medio del debate, lo cierto parece ser que el dólar hay su subirlo, so pena de la quiebra de muchos empresarios exportadores, lo que a su vez crearía un desequilibrio aún mayor entre importaciones y ventas en el exterior, tema que impacta fuertemente la economía. Por ello, según afirma Cárdenas, la manera rápida de devolverle fuerza al dólar, además de medidas que ya han sido mencionadas, como controlar el narcotráfico, evitar que la gente se vaya de Colombia, lo clave es reducir el déficit fiscal, según dijo el analista. Al respecto, recordó que parte de la abundancia de dólares en el mercado local, está en la cantidad de dinero (en dólares) que entró para financiar al gobierno, lo que se hizo aumentando el déficit fiscal. “En la medida en que se reduzca el déficit, también se le quita presión a la inflación, que es la preocupación del Banco de la República y que no deja a la junta del Emisor bajar las tasas de interés”. En otras palabras, se tumban varios pájaros con un solo perdigón. El debate está abierto.